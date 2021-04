La cuarta vacuna contra el coronavirus ya está en España. La ansiada llegada de Janssen se suma a las fórmulas de Pfizer, Moderna y Astrazeneca. Las comunidades autónomas comienzan a recibir hoy miles de dosis de la vacuna de Janssen. En concreto, Sanidad reparte 146.000 dosis de la fórmula de Johnson & Johnson contra el coronavirus que la propia ministra Darias acudía a recibir este martes.

Con Janssen, las regiones avanzan en sus planes de vacunación. Una fórmula monodosis que muchas de las comunidades ya han señalado que utilizarán para acelerar la vacunación de las personas de entre 70 y 79 años. También se destinará a personas dependientes, con problemas de movilidad para desplazarse a los puntos de vacunación o quienes por su trabajo tengan complicado recibir una segunda dosis.

A continuación, desgranamos el reparto de dosis a cada comunidad autónoma y sus planes de vacunación:

Madrid

De esta primera remesa de 146.000 dosis, la Comunidad de Madrid recibe 20.900 que prevé administrar a personas de 70 a 79 años y que estén inmovilizadas en sus domicilios. Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno de Ayuso. Estas primeras dosis de Janssen se destinarán a grandes dependientes y personas que las recibirán en su domicilio por razones de movilidad.

Galicia

Esta comunidad recibe 8.300 dosis de la fórmula de Johnson & Johnson y prevén usarlas ya esta misma semana en pacientes que están en sus domicilios. Creen desde la Xunta que es "una vacuna ideal para las personas que no se pueden desplazar, para los grandes dependientes, para no volver al domicilio" por su característica de monodosis. También señalan que por esta misma característica se destinará a los marineros, para que no tengan que volver a tierra.

Comunidad Valenciana

La Comunitat espera recibir cerca de 15.000 dosis de Janssen. Se prevé que lleguen este jueves y comenzar a administrarlas el viernes. Creen que las dosis de Janssen permitirán acelerar la vacunación de unos 230.000 valencianos de entre 70 y 79 años que todavía no han recibido la primera inyección de Pfizer, puesto que éste es el primer grupo diana previsto para administrar el fármaco. La previsión es que hasta septiembre la Comunitat cuente con hasta dos millones de viales de la firma, lo que supondría proteger frente al coronavirus a cerca del 40% de los valencianos.

Andalucía

La región recibe un total de 26.150 dosis de la fórmula de Janssen para intentar empezar a vacunar esta misma semana, según expresaban desde la Junta días atrás. En el momento de redactar esta información, laSexta no tiene confirmado que mañana puedan empezar a inocular con Janssen.

Castilla-La Mancha

Esta región, que ha completado la pauta de vacunación en casi el 10% de su población, recibirá un total de 6.300 dosis de Janssen. Algo para lo que ya han aprobado un paquete de gastos para la logística de esta vacuna.

Castilla y León

En este reparto de dosis, Castilla y León recibe 7.400 dosis que comenzarán administrando, como recomienda Sanidad, a la franja de personas entre 70 y 79 años.

Canarias

El archipiélago recibirá 6.000 dosis de Janssen, que empezarán a inocular esta misma semana. Un "impulso a la vacunación", según el propio consejero de Sanidad canario, que "se suma a las vacunas de Astrazeneca y Pfizer", de las que esperan recibir también más suministro. En Canarias, la población con dos dosis, inmunizada, se encuentra por encima del 6%, mientras que con una dosis está el 20% de la población diana en las islas.

La Rioja

La región recibirá esta misma tarde unas 1.000 dosis de la vacuna de Janssen, según ha confirmado la propia portavoz del Gobierno de La Rioja Sara Alba. Estas dosis se comenzarán a administrar a la población "en cuanto sea posible". Los primeros en recibir la vacuna de Janssen serán aquellas personas que tengan dificultades para desplazarse a puntos de vacunación, es decir, los remanentes de vacunación a domicilio, y, también, la población por encima de 60 años. Además, también se prevé que, más adelante, cuando la población más vulnerable esté cubierta, se destine a aquellos a los que sea difícil de captar para tener una segunda dosis.

País Vasco

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha anunciado que Euskadi comenzará a vacunar a personas mayores con Janssen a partir de este jueves, tras recibir esta tarde la 6.850 primeras dosis. Además, ha advertido de que la Comunidad Autónoma está "aún" en una situación de "gran peligro", tal y como reflejan el elevado número de contagios "y los distintos indicadores".

Murcia

La región de Murcia recibe hoy 4.650 dosis de la vacuna de Janssen, según ha informado la Consejería de Salud. No obstante aún no ha trascendido cuando comenzarán a administrarlas y en que grupos.

Previsión de dosis en otras CCAA

En el caso de Cataluña, Navarra, Extremadura, Cantabria, Asturias y Baleares los datos son los confirmados hace una semana por las propias comunidades, aunque a día de hoy no han sido actualizados. Así se prevé que reciban las siguientes dosis de Janssen:

Cataluña 24.000 dosis

Navarra 2.050 dosis

Extremadura 3.000 dosis

Cantabria 1.800 dosis

Asturias 3.100 dosis

Baleares 3.600 dosis

Efectividad y efectos secundarios de Janssen

Los ensayos clínicos llevados a cabo con Janssen arrojaron una efectividad de un 67% en la vacuna, por lo que, en un principio, no tiene la misma 'fuerza' que Pfizer o Moderna. Sin embargo, según lo expuesto por el Consejo Interterritorial de Salud, su capacidad para inmunizar es todavía mayor en el grupo de 65 años (alcanzando un 82,4% de eficacia) y en el grupo mayor de 75 años (ha llegado incluso 100%). De esta forma, su eficacia total podría ascender hasta el 76,7% a los 28 días de vacunación frente a los 14 días medidos por la EMA.

Según los datos aportados por Sanidad, los efectos secundarios más frecuentes registrados en los pacientes inoculados con Janssen fueron dolor muscular en el lugar de inyección (más del 40%), cefalea, fatiga y mialgias (en torno al 30%), náuseas (15%) y fiebre.