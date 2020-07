El Diari Oficial de la Generalitat ya recoge la resolución de obligatoriedad de uso de la mascarilla en toda Cataluña. La norma ha entrado en vigor hoy jueves y es aplicable a todas las personas de seis años en adelante. "Están obligadas al uso de mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia física interpersonal de seguridad", recoge la resolución.

El objetivo, tras los últimos rebrotes en Lleida, es "la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19". Así, los ciudadanos que incumplan la norma se enfrentan a multas de hasta 100 euros, como ya adelantó ayer la consellera de Salud.

No obstante, según figura en el decreto, se mantienen las exenciones, por razones personales y de la naturaleza de la actividad, de la obligatoriedad del uso de mascarilla establecidas en el apartado 2.2.2 de la Resolución SLT/1429/2020, de 18 de junio. Es decir, no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio físico deportivo al aire libre ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible. Xavier Llebaria, de la Agencia de Salud Pública, ya señaló ayer que "el criterio a seguir es el sentido común" y apuntó que tampoco es necesaria para bañarse o tomar el sol en playas y piscinas.

Se establece además que corresponde "a los ayuntamientos y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control de las medidas establecidas en esta resolución sobre el uso de la mascarilla".