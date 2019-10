La escalada de violencia vivida en Barcelona y toda Cataluña tras la sentencia del procés ha dejado momentos de gran tensión en las calles. Es el caso de una mujer que no dudó en enfrentarse a un grupo de CDR en plena calle tras los disturbios.

"Mis derechos son que yo pueda pasear por aquí sin miedo a vosotros, esos son mis derechos, los que no respetáis", comenzaba la mujer mientras uno de los radicales le contestaba que de esa manera es como se consiguen los derechos, poniéndole de ejemplo el sufragio universal.

"La ley se la puede saltar cualquiera y eso es lo que no entendéis", les recriminaba con gran enfado al ver las calles destrozadas con escombros y restos de barricadas: "Hasta ahora yo podía salir a la calle igual. O sea que no me expliques mandangas, que es lo que explicáis, mandangas".

"El problema es que sois todos menores de edad, que no tenéis ni idea de cómo funciona la ley y de cómo funciona la historia. Y os han comido el tarro como descosidos y los que vais a la cárcel sois vosotros por burros. Ese es el problema, porque los listos no pisarán la cárcel ni por asomo", zanjaba la vecina de Barcelona.

Los disturbios en Cataluña desde el pasado lunes han comportado la detención de 199 personas y han dejado 289 heridos. De todos los detenidos, 92 han sido arrestados en Barcelona, 27 en Girona, 37 en Tarragona y 43 en Lleida.