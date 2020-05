El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado en la rueda de prensa diaria para analizar los datos de la evolución del coronavirus, que un estudio reciente sostiene que los pacientes que ya han presentado sintomatología durante aproximadamente dos semanas son prácticamente incapaces de contagiar la enfermedad.

"Hay informaciones científicas que indican que a partir de los primeros 14 o 15 días de infección la probabilidad de transmisión posterior es mínima o cercana a 0", ha informado Simón, que ha reconocido que aún es pronto para descartar que estas personas no contagien bajo ningún concepto.

Según esta información, a pesar de que el paciente continúe teniendo una PCR positiva, "los virus en algunos de los pacientes que incluía este estudio no crecían en un cultivo, por lo que eran virus no viables": "No podían infectar o producir enfermedad a otras personas".

A pesar de la esperanza que arroja este nuevo estudio científico, Simón ha recalcado que aún se deberá esperar a otros resultados para que sea concluyente: "En ciencia un solo estudio nunca es concluyente. Tenemos que tener el mismo estudio repetido en ambientes diferentes con probaciones diferentes y el mismo método".

Si bien el doctor ha apuntado que "hay cada vez más evidencia de que las PCR tardías que son positivas no implican capacidad de infección".

De confirmarse este resultado preliminar, las personas que posean el virus desde hace más de dos semanas no tendrían capacidad de contagiar, a pesar de continuar dando positivo en una prueba de PCR o de manifestar síntomas de la enfermedad.

Un dato que beneficiaría para frenar el contagio teniendo en cuenta que, como ha explicado Simón, gran parte de los casos que se están detectando ahora en España responden a este perfil.