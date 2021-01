Cuando todavía muchas calles de Madrid siguen repletas de nieve, hielo, y ahora también basura acumulada durante los días en los que los servicios de limpieza han tenido dificultado su acceso, la Comunidad de Madrid ha decidido rebajar a nivel 1 la Alerta del Plan de Inclemencias Invernales. Una decisión que conlleva el repliegue de la UME, que ha estado colaborando para subsanar los desperfectos provocados por el temporal Filomena.

Desde el Ministerio de Interior han incidido en un comunicado en que es la propia comunidad la que "decide no utilizar los medios de la Unidad Militar de Emergencias", al tiempo que recuerda que esta decisión "afecta y es vinculante" para todos los ayuntamientos madrileños, que tampoco podrán contar con su ayuda.

Para que no quepa lugar a dudas, en la nota del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no dudan en insistir en que el Ministerio "no ha tenido ninguna participación en esta decisión y se ha limitado a comunicar la misma por los cauces establecidos".

La duda que surge entonces es si ya no es necesario el servicio del Ejército para ayudar con la situación que atraviesa Madrid, una pregunta que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido durante una entrevista en 'Telemadrid'. Almeida se ha centrado en recalcar que los recursos de la UME "son limitados".

"Les pedimos si podían colaborar en una serie de tareas pero hay otras muchas ciudades que también necesitan los recursos de la UME.[...] Nos hubiera gustado que la UME siguiese en Madrid, pero entendemos que deben ir a otras ciudades", ha destacado.

El viernes, las autoridades madrileñas pidieron al cuerpo su colaboración para limpiar las calles y, según fuentes del Ayuntamiento, "se reiteró la petición de ayuda durante unos días más".

El Gobierno regional no descarta "llamar a la UME" si fuese necesario

Rebajar al nivel 1 de Alerta implica de facto la desactivación de los recursos del Estado, es decir, de la UME. Son ahora los ayuntamientos los que deben gestionar con sus propios recursos esas tareas en las que el Ejército ha estado colaborando, y para acceder a la UME es la Comunidad de Madrid quien debe solicitarlo y tener activado el nivel 2.

Pese a ello, desde el Gobierno autonómico no descartan reclamar su ayuda en el caso de que sea necesario en "una actuación concreta". Según fuentes de la Consejería de Interior a laSexta, el bajar al nivel 1 de alerta "no significa que en un momento dado si un municipio necesita más ayuda no se llame a la UME para una actuación concreta".

La misma explicación ha dado el consejero de Justicia de la comunidad, Enrique López, quien ha desmentido que el Ejecutivo regional haya "desactivado a la UME". En una publicación en Twitter ha explicado que con el nivel 1 de alerta continúan "apoyando a los municipios con nuestros recursos y, si es necesario, con la UME".

El reto de limpiar las calles antes del nuevo temporal

Con ayuda de la UME o no, Emergencias ya ha advertido a las administraciones de que es esencial limpiar las calles ante la previsión del temporal de lluvia que llegará el miércoles.

Los efectos de este nuevo temporal podrían verse agravados por la basura y la nieve que hay en las calles y calzadas de los municipios de la región