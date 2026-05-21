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La nueva Flotilla, interceptada

Albares asegura que los activistas españoles de la flotilla serán deportados este jueves

Los detalles Los 44 activistas españoles de la flotilla están siendo trasladados ya a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa junto a su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, en el Palacio de VianaEl ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa junto a su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, en el Palacio de VianaAgencia EFE
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este jueves que los 44 activistas españoles de la flotilla están siendo trasladados ya a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía.

Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE al ser preguntado por la situación de los ciudadanos españoles de la flotilla detenidos por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

"El cónsul de España en Israel nos acaba de informar que se les estaría trasladando ya a un aeropuerto (...) con el resto de activistas, para, como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15 horas, que serían nuestras 14 horas", ha comentado.

Ha precisado que, aunque no está confirmado todavía oficialmente, eso es lo que ya se está comentando entre los cónsules y lo que se está observando sobre la situación de los activistas que están en un centro de detención. Dicho esto, ha trasladado a estos españoles, a sus familias y amigos que tienen todo el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y toda la protección diplomática y consular.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para protestar por lo que considera un trato "monstruoso, indigno e inhumano" de las autoridades israelíes a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

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