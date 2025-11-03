Hasta 87.000 euros durante 15 años: el sueldo de Mazón si logra que se considere su legislatura terminada

¿Qué opciones tiene? Los principales escenarios son dos. Puede seguir como diputado y percibir un salario de entre 60.000 y 80.000 euros, o ingresar en el Consejo Jurídico Consultivo y cobrar casi 87.000 euros.

Una vez que Carlos Mazón ha dimitido de su puesto como president de la Generalitat Valenciana, se plantea el interrogante de a qué tendrá derecho por los servicios que ha prestado, algo que es de especial relevancia, ya que, en función de las decisiones que se tomen en los próximos días podría asegurarse hasta 15 años de sueldo público. Lo cierto es que los principales escenarios son dos: que siga como diputado o que ingrese en el Consejo Jurídico Consultivo. Aunque hay otros, pero que no dependen solo de Mazón o el PP.

En el primer supuesto, Mazón se garantizaría el aforamiento, así como un sueldo de entre 60.000 y 80.000 euros. En el segundo, renunciaría a ese salario y puesto, pero sería parte del Consejo Jurídico Consultivo ycobraría de casi 87.000 euros durante el mismo tiempo que ha ostentado el cargo de president: dos años y cuatro meses. Precisamente, esta fue la opción que escogió uno de sus antecesores, Francisco Camps. Cabe recordar que como president cobraba una nómina de 91.398 euros brutos anuales.

Sin embargo, y aunque no dependen en exclusiva de Mazón o el Partido Popular, hay hasta dos opciones más. Una de ellas es que decida mantenerse como president en funciones hasta el final de la legislatura, por lo que podría cobrar el sueldo de consejero durante 15 años. La otra pasa porque PP y Vox no logren pactar un sustituto. Se tendrían que convocar elecciones, pero he aquí otra cuestión ¿Se habría acabado la legislatura o no? Lo cierto es que hay diversidad de pareceres entre los magistrados.

El magistrado Ignacio González Vega ha opinado que "si hay unas elecciones anticipadas la legislatura no se ha concluido, las legislaturas son de cuatro años". En el caso de fallarse que Mazón no ha finalizado la legislatura, cobraría 87.000 euros durante dos años y cuatro meses. Mientras que si se considera que la ha completado, la cifra que percibiría sería millonaria. Concretamente, pasaría a cobrar ese sueldo durante 15 años.

No obstante, pase lo que pase, lo que ya tiene asegurado como expresident de la Generalitat Valenciana es una oficina, dos asesores, coche oficial y chófer de por vida. Algo a lo que los socialistas valencianos le han pedido que renuncie. "El president más indigno de la Comunidad Valenciana no puede mantener ni ese coche, ni ese chófer, ni asesores. Esto no es una situación normal", ha exclamado Juan Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts.

