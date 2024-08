El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha augurado este martes un papel político "muy principal" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras el congreso que celebrará Junts a finales de octubre. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Turull no ha querido concretar si Puigdemont retomará la presidencia del partido, ahora en manos de Laura Borràs, o asumirá alguna otra función, pero sí ha señalado que hay "unanimidad" en Junts a favor de que el expresident "tenga un papel muy activo" en el "relanzamiento del independentismo".

Sobre si Puigdemont dejará o no su acta de diputado en el Parlament, como aseguró que haría si no conseguía la presidencia de la Generalitat, ha apuntado que debe ser el expresident quien aclare próximamente qué es lo que piensa hacer. Aun así, ha remarcado que no será un congreso para repartir "sillas", sino que pondrán todo el énfasis en erigir a Junts como la gran alternativa al Govern "españolista" de Salvador Illa, investido con el apoyo de PSC, ERC y Comuns.

Junts quiere abrir sus puertas a votantes "desorientados" de ERC, que confiaron su voto a los republicanos y que obtuvieron "el efecto contrario al que pretendían", porque acabó sirviendo para investir a Illa: "ERC ha roto el bloque independentista", ha denunciado Turull.

También irán a buscar a aquellos independentistas desencantados que en las últimas elecciones catalanas "se quedaron en casa". Para atraer a estos votantes, JxCat pondrá como "prioridad el eje nacional", el objetivo de la independencia, y ampliará sus fronteras a "muchísimas sensibilidades" ideológicas que compartan esta meta.