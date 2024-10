ETA vuelve a ser, una vez más, protagonista de la política española. El fantasma de la banda terrorista ha resucitado este miércoles en el pleno del Congreso pese a que el tema principal, 'a priori', era la "emergencia migratoria", como así lo pidió el PP. Precisamente han sido ellos quienes han rescatado a la banda terrorista como arma arrojadiza contra el Gobierno.

Lo cierto es que ETA no mata desde hace 14 años y tampoco existe desde hace una década. Sin embargo, este miércoles la banda terrorista ha sido el elemento central de la refriega entre el Gobierno y la oposición. Tras el "error garrafal" e "injustificable" del PP -y Vox- de votar la reforma del Gobierno con la que se beneficiarán y verán rebajadas sus condenas 37 terroristas, ahora los populares tienen un drama interno de tales dimensiones que han decidido sobrepasar todos los límites.

Esta intención a la desesperada de distanciarse precisamente de aquello que votaron y que reconocieron "haber estudiado", lo demuestran dos imágenes. La primera la del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha llegado a exhibir las fotos de los cargos socialistas asesinados por ETA y que ha utilizado contra el Gobierno. La otra imagen la ha protagonizado la diputada del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, quien ha recibido una ovación por parte de la bancada del PP.

Tellado ha mostrado las caras de 12 socialistas asesinados por ETA, entre los que estaba Juan Mari Jauregui, quien fue concejal de Tolosa y Gobernador Civil de Guipúzcoa. ETA lo mató de dos tiros en la nuca en una cafetería el 29 de julio de 2000 con 48 años de edad.

La hija del socialista y víctima de ETA, María Jauregui, le ha respondido al popular en su perfil de X y le ha echado en cara que respete la memoria de su padre. "A ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de aita como arma arrojadiza y a ver si de una vez por todas respetas su memoria", ha escrito.

En la misma línea ha seguido Josu Elespe, quien también se ha mostrado muy crítico con el popular. El hijo de Froilán Elespe, asesinado por ETA en 2001 en Lasarte-Oria, ha escrito en X: "Menos mal que lo que diga este hombre me la refanfinfla en grado extremo, sino ver como sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito". Con este mensaje su hijo ha mostrado su desprecio por la utilización que ha hecho Miguel Tellado de la imagen de su padre.

La otra imagen que demuestra la situación desesperada en la que está el PP es la de Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, víctima de ETA, entrando en el Pleno del Congreso en medio de la intervención de Pedro Sánchez.

La bancada al completo del PP se ponía en pie para ofrecer una larga ovación a la hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. Y la intervención de Sánchez se interrumpía durante dos minutos. Feijóo incluso le ofrecía el escaño a su lado, el que normalmente ocupa la número dos, Cuca Gamarra.

Una situación anómala que evidenciaba la necesidad de Feijóo de escenificar un cierre de filas en el PP después de haber votado a favor de la norma que podría permitir a 37 presos de ETA salir de la cárcel antes de la fecha fijada.

Choque monumental entre Sánchez y Feijóo

El Presidente del Gobierno y el líder de la oposición se han enzarzado este miércoles en uno de los combates más duros que les hemos visto en los últimos meses. Feijóo acusa a los socialistas de bajeza moral por la reforma que sacará a etarras antes de prisión, Sánchez, en cambio, ha respondido diciendo que no hay nadie al volante en el PP.

Pero mientras Gobierno y oposición se revuelven en el fango, las víctimas se sienten más solas que nunca. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha reconocido que cuando se encontró con el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en un foro internacional de Víctimas del Terrorismo, le negó el saludo hasta en dos ocasiones. Este miércoles ha mostrado su indignación con todos los políticos que han permitido que haya etarras que puedan salir antes de la cárcel.

"Si antes éramos el dique de contención contra los terroristas, ahora lo somos contra gran parte de la clase política, que está permitiendo que terroristas con muchos asesinatos a sus espaldas abandonen las prisiones gracias a una reforma legal. Los asesinos en la calle y las víctimas encerradas en el ostracismo en el que quieren mantenernos", ha criticado Araluce.

ETA monopoliza el debate sobre "migración"

Así, ETA prácticamente ha monopolizado el pleno del Congreso que precisamente había convocado el Partido Popular para debatir sobre migración. Al parecer, el líder del PP no quería hablar de eso. Después de dejar que atacara durante 10 minutos al Gobierno con la banda terrorista, la presidenta del Congreso le ha parado los pies y le ha pedido que se atuviera al tema del debate, la migración.

"Señoría, el presidente habló sin limite de tiempo sobre la dignidad de las personas que entran en España. Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer", se ha defendido Feijóo.

La tensión en el pleno del Congreso ha sido máxima. Sánchez ha ahondado en la herida abierta en el PP tras el "error injustificable" según los populares por el que apoyaron los beneficios a los presos etarras. El presidente del Ejecutivo ha acusado al PP de no saber lo que vota o saberlo y echar la culpa a otros de sus errores, y de encabezar una oposición sin "nadie al volante".

El jefe del Gobierno ha asegurado que le cuesta mucho entender la actitud del PP. "¿Usted sabe lo que vota o no?¿O lo saben y tras ver la reacción en los medios echan la culpa a otros de sus errores?", ha preguntado a Feijóo. En esa línea, ha proseguido: "No sé si lo saben o no, lo que tengo muy claro es que no saben a dónde va, y el problema de este país es que tiene una oposición que no tiene nadie al volante".