La reforma que adelantará la salida de cárcel de algunos asesinos de ETA saldrá adelante, ya que el Partido Popular (PP) no hizo su trabajo y que el retraso de la votación en el Senado que han logrado no servirá de nada. Es cierto, que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes "el error" que califica de "injustificable", sin embargo, no ha dudado en tratar de trasladar toda la responsabilidad al Gobierno al acusarle de haber cometido un "engaño". Lo que está claro es que fueron los suyos quienes se equivocaron.

Ni Génova ni sus miembros en el Congreso se enteraron cuando se introdujo la enmienda el pasado mes julio. Tampoco cuando votaron el informe de la ponencia ni cuando fue a la Comisión de Justicia. Incluso, durante la votación de la norme en el pleno de la Cámara Baja, donde cuenta con 137 escaños. De hecho, este martes se ha conocido que todos ellos tuvieron sobre su mesa un informe de solo una decena de páginas en el que, en letra negrita, se explicitaba lo que suponía la reforma.

Nada de esto, en cambio, ha evitado que algunos miembros de sus filas pidan que rueden cabezas por lo que consideran una "trampa" del Gobierno. Uno de ellos es el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha acusado al Ejecutivo de ser "capaz del engaño más mezquino que nunca podíamos haber imaginado".

La del engaño, sin embargo, es una tesis que carece de argumentos si se pone el foco en el informe que los integrantes de la Comisión de Justicia recibieron el pasado 12 de septiembre. Tal y como se observa en la imagen bajo estas líneas, se trata de un documento en el que se señala que se eliminan las limitaciones de la Ley 7/2014. Un aspecto clave que permitía descontar las condenas cumplidas en países de la Unión Europea.