El descarrilamiento de un tren sin pasajeros en el interior del túnel de Alta Velocidad que une Atocha con Chamartín, que provocó un caos absoluto con cancelaciones y retrasos este pasado fin de semana, aún tiene interrogantes. Unos audios conseguidos por 'Vozpopuli' en los que supuestamente habla un trabajador del centro de control de Adif apunta a un "error humano", en concreto del maquinista y de los técnicos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado en RTVE, cómo acabó el tren siniestrándose: "Al llegar a la estación de Chamartín se desprende del tren que lo remolcaba e inicia una marcha enloquecida". En ese momento, y para evitar un desastre aún mayor, se tomó la decisión de volcarlo, tal y como ha explicado poco después en Al Rojo Vivo la sindicalista y colaboradora de laSexta Afra Blanco: "Se decide descarrilarlo porque era el mal menor".

"Iba dirección Atocha, iba a la deriva y se toma una decisión muy complicada", ha señalado Blanco. Reconstruyendo los hechos, sucedió lo siguiente: los coches del tren que iba a Chamartín se desengancharon de la locomotora que los remolcaba, quedando sueltos en una pendiente tan pronunciada que provocó que se fueran cuesta abajo y sin frenos dirección Atocha. Y es en ese momento en el que los trabajadores de Adif decidieron hacerlo descarrilar.

Lo que no se sabe es por qué ha ocurrido esto, por qué se desprenden esos coches. En los audios conseguidos por 'Vozpopuli', un trabajador del centro de control de Adif asegura que "no ha sido una cagada, han sido varias. Han sido del maquinista y de los mecánicos. La maniobra estaba bien. Y no sé qué cojones han hecho que han cortado ellos el tren". "Es que encima yo no entiendo cómo no se ha frenado ese tren. Y encima han debido aislar todos los frenos. Y decían que iba a toda hostia. Encima hay una pendiente del 30%", ha añadido.

En otro audio que ha publicado 'Vozpopuli' el trabajador de Adif asegura que hicieron descarrilar el tren para que no se estrellara con otro. "Ha ido a la deriva todo el túnel hasta Jardín Botánico y en Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando. Entonces se iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros y lo que han hecho es mover las agujas a desviada para que la unidad a la deriva no se estampara contra el tren parado", ha explicado el trabajador.