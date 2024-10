El presidente de Renfe, Raül Blanco, ha estado este lunes ha estado en las jornadas Matafuturo que organiza Atresmedia. Tras su intervención ha subrayado que tras el caos ferroviario de este fin de semana, "la situación" durante la mañana "es de casi normalidad". Asimismo, ha confirmado que a las 12.00 se ha reactivado la venta de billetes después de haber sido bloqueada para garantizar "la disponibilidad de plazas para reubicar a los pasajeros" afectados.

"En los primeros trenes de esta mañana ha habido algún retraso", ha admitido Blanco al ser preguntado por la situación actual en los servicios de Adif y Renfe. Unos retrasos que justifica en la necesidad de haber "reubicado pasajeros" por ejemplo, de los "trenes de la mañana a Murcia y Valencia que han salido desde Atocha", mientras que "los siguientes ya han salido con normalidad de Chamartín". Es por ello que ha aesegurado que la situación ahora es de "casi normalidad", la cual augura se recuperará de forma total a lo largo de la mañana de este lunes.

Preguntado sobre el enfado de los pasajeros ante la falta de información, el presidente de Renfe ha subrayado que "información ha habido", pues se "han emitido más de 141.000 mensajes desde ayer a la tarde [en referencia a este domingo], por SMS, WhatsApp, email, informando a todos los viajeros de los diferentes cambios de ubicación". En esa línea, ha apuntado que Renfe "ha acompañado a pasajeros de Chamartín a Atocha para reubicar a aquellos que hayan perdido el tren o hayan tenido alguna incidencia". Así, insiste, "se recupera progresivamente la normalidad".

Tanto Blanco como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han enfatizado en distintas ocasiones que el descarrilamiento del tren que era remolcado no era normal. Ante ello se ha cuestionado a Blanco si cabe la posibilidad de que se hubiera tratado de un sabotaje, que lo ha negado de forma categórica haberse referido a ello: "Me refería a que esto no es habitual, en le medida de que esto no sucede habitualmente". Asimismo, apunta a que "ahora tiene actuar la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)" para esclarecer "qué causas se han dado para que esto haya ocurrido y sobre todo aprender de cara a futuro".

En conversación con laSexta, además, ha asegurado que sería a las 12.00 horas cuando se reactivase la venta de billetes, la cual ha justificado que "se bloqueó por una causa muy lógica que es la de tener disponibilidad de plazas para ir reubicando pasajeros durante todo el fin de semana y en la mañana de este lunes".

Tras admitir ser "muy conscientes del cabreo de la gente" no ha dudado en pedir disculpas pues "los viajeros para Renfe son el motivo de nuestra existencia y por tanto lo más importante". Además, ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos los equipos de Renfe y a todos los equipos de Adif que han trabajado sin descanso durante todo el fin de semana".