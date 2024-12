Torres tacha de "falsedad vil" las nuevas insinuaciones de Aldama y ampliará la querella contra él

Ángel Víctor Torres niega rotundamente todas las acusaciones que Víctor de Aldama ha vertido contra él, primero ante el juez y, ahora, en un escrito remitido al Tribunal Supremo sin más prueba que tener su número de teléfono. El ministro niega así que el presunto comisionista del 'caso Koldo' le cediera pisos "para encuentros de diversa naturaleza". Una insinuación que califica como "una falsedad vil", a la vez que avanza que ampliará la querellacontra el empresario.

En declaraciones a la prensa este jueves, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha recordado que Aldama declaró ante la Audiencia Nacional que Torres supuestamente había pedido unpago de 50.000 euros de la trama, una petición que le habría trasladado Koldo García y a la que él se negó. Una afirmación, ha recalcado Torres, que el presunto comisionista lanzó, ya entonces, "sin mostrar ninguna prueba".

"En mis 25 años de gestión pública jamás he pedido ni he cobrado ni un euro de comisión. Me ratifico absolutamente en ello", ha sentenciado el expresidente de Canarias, que ha recordado que varios miembros del PSOE y del Gobierno señalados por Aldama emprendieron acciones judiciales tras aquella comparecencia judicial. "Me conoce de manera estrecha y no sabe ni cómo me llamo", ha ironizado asimismo, recordando que el empresario se refirió a él como "Víctor Ángel" en esa declaración.

Torres ha aludido entonces al escrito presentado este miércoles por la defensa de Aldama en el alto tribunal: "Dice que se me cedía unas instalaciones, unos pisos, en Madrid". "Por esa afirmación, que también es una rotunda mentira, una falsedad vil y una vileza, hemos planteado la ampliación de la demanda judicial", ha anunciado.

"Como presidente de Canarias mi agenda era siempre pública", ha defendido el dirigente socialista, que ha asegurado que en ella constan todas sus salidas de Canarias para venir a Madrid. "Venía siempre con mi equipo", ha insistido. "Puedo probar que lo que dice el señor Aldama es absolutamente falso", ha sostenido, apostillando que "en un Estado de Derecho, quien tiene que demostrar sus acusaciones son quienes las hacen".

Ve "voluntad expresa" de atacar al Gobierno

A juicio de Torres, "está clarísimo que hay una voluntad expresa" por parte de Aldama "de atacar con mentiras, falsedades y vilezas en lo político y en lo personal a miembros Gobierno de España y a miembros del PSOE". "Yo soy miembro del Gobierno de España, soy miembro del PSOE y se me ataca de manera directa", ha continuado, deslizando la posibilidad de que esto pueda estar relacionado con el hecho de que este mismo jueves ha hecho oficial su candidatura para seguir liderando el PSOE de Canarias.

"Lo que está claro y lo que es evidente es que se pretende dañar a personas honradas, personas honestas, atacando a lo más íntimo incluso, con mentiras, falacias y absolutas vilezas, sin ninguna prueba", ha lamentado Torres, que ha reivindicado que "en el Estado de derecho esas mentiras no pueden quedar fuera de nuestra defensa al honor y no pueden salirles gratis a quienes las hacen".

"Todo el mundo debería exigir ante cualquier acusación que se demuestre la misma, porque si no nos podemos creer cualquier cosa contra cualquier persona, en una absoluta indefensión. Yo lo haré en los tribunales y lamento profundamente que haya quien avive a quien puede mentir en sede judicial, a quien no muestra ninguna prueba, y le da credibilidad", ha agregado.

Fuentes del Ministerio Política Territorial consultadas por laSexta negaban ya "rotundamente" las "graves acusaciones" contra el titular del ramo antes de sus declaraciones de este jueves ante los medios. A su vez, avanzaban ya que su equipo jurídico "ampliará las acciones legales que sean oportunas ante las graves injurias y calumnias vertidas sin prueba por el señor de Aldama".

Las mismas fuentes condenaban "enérgicamente las difamaciones sin fundamento de las que ha sido víctima el ministro". "Las mentiras, las insidias, los bulos y las campañas de desprestigio personal basadas en la más absoluta nada y sin aportar prueba alguna ni dar detalles concretos, no pueden salir gratis en un Estado de derecho", insistían.