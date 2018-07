Torrent propone a Jordi Sànchez para presidir la Generalitat y JxCAT confía en lograr el apoyo de la CUP

Tras la nueva ronda de contactos en busca de president de la Generalitat, Jordi Sànchez tiene el apoyo de Junts per Catalunya y ERC. "Apoyar a Jordi Sànchez nos acerca a la constitución de un gobierno efectivo", ha señalado la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Para ello necesitan a la CUP, y creen que les podrán convencer. Así lo ha expresado, al menos, la portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi: "Creemos que llegaremos a un acuerdo también con la CUP. Esto debería garantizar poder ir a la investidura".

Sin embargo, de momento no lo han conseguido. "Si lo que se nos presenta es una política autonomista, sea quien sea el candidato, la CUP se abstendrá", ha asegurado en rueda de prensa Carles Riera, portavoz de la CUP. Si no cambian de opinión, Toni Comín y Carles Puigdemont tendrían que dejar el escaño para que Jordi Sànchez pueda ser investido. No obstante, esta opción no es válida para ERC de momento. "Es un elemento que no tenemos sobre la mesa", ha destacado Rovira.

En este sentido, no se plantean en esta cuestión pero sí apuestan por abrir nuevas vías. Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso, cree que hay que entenderse con 'els comuns' y abrir diálogo con Miquel Iceta. A ello a respondido Junts per Catalunya. Sumar sí, pero no con el líder del PSC. "No comparto que con quien tenga que tender puentes sea con Miquel Iceta, que es cómplice del 155", ha criticado Artadi. Ante la falta de apoyo a Tardà entre los independentistas, Iceta se solidariza: "Después de ver el alud de críticas que ha recibido, la primera reacción es acoger con interés lo que dice".

Pero la segunda, según el primer secretari de los socialistas, es decirle que se aclare. Esto es, en palabras de Iceta, "si el suyo es el camino de la República de Bruselas o el camino de la realidad de cataluña". Los otros aludidos, Catalunya-En Comú Podem, celebra que Esquerra opte por otras alternativas, aunque les gustaría que lo hubieran hecho antes. "A buenas horas. Lo hemos intentado defender durante todo este tiempo", ha señalado Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en el programa 'Más de Uno' de Carlos Alsina. Colau está dispuesta a hablar con los partidos de izquierda para recuperar la agenda social en Cataluña.