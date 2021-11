Los menores de 12 años son los que más se contagian, los que protagonizan nuevas infecciones. Si la incidencia acumulada en España se sitúa en 104,29 casos en los últimos 14 días, la de los menores de 12 años, los más vulnerables al no haber recibido aún la vacuna, crece hasta situarse en casi 154 casos, casi tres veces más que los casos que se detectan entre los niños de 12 a 19 años, que sí que están vacunados.

Donde ya se está notando ese incremento de contagios es en las aulas. En Navarra, solo en las últimas 24 horas se han confinado 154 alumnos de nueve aulas, un total de 1.142 niños. En Aragón son ya 103 aulas confinadas, 25 nuevas solo en esta semana semana, aunque el año pasado por estas fechas hablábamos de 650 aulas.

País Vasco tiene 70 aulas confinadas, el doble desde el miércoles, mientras que en Galicia son 16 aulas y en Cataluña ya hay dos centros cerrados, un total de 93 grupos confinados. Esto abre el debate sobre la conveniencia o no de vacunar a los menores de 11 años.

El pediatra e investigador Quique Bassat cuenta en el vídeo que los beneficios de recibir la vacuna son "claramente superiores" a los potenciales riesgos, pidiendo que un "replanteamiento" en la estrategia de vacunación.

Castilla-La Mancha ya ha pedido que se aceleren los permisos para vacunar a los menores de 6 a 11 años y el Ministerio de Sanidad está a la espera. Desde la Comunidad de Madrid empezarán a trabajar en cuanto la EMA dé su visto bueno, pero de momento, según los expertos, hay que esperar.

Aunque se aprobara mañana, avisan, no tendríamos vacunas disponibles, y no se puede iniciar la vacunación hasta que no se disponga de esas vacunas específicas.