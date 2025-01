El Mazón más impertinente: bromea con la ayuda a Gaza y lanza chascarrillos con "caudales" y "mucha agua"

No ha estado del todo acertado Carlos Mazón este jueves al pronunciar un chascarrillo sobre Gaza en su primera sesión del control del año en Les Corts: "Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez", ha señalado.

En su versión más errática, el 'president' de la Generalitat pretendía quejarse de la falta de ayudas del Ejecutivo central, y no ha tenido otra idea que la de compararlo con las ayudas económicas anunciadas por el Gobierno tras la tregua pactada entre Israel y Hamás para finalizar un conflicto que se ha llevado casi 47.000 vidas en los últimos 15 meses.

El chascarrillo del president valenciano y también líder del PP en Valencia, era una respuesta a la pregunta del síndic de Vox, José Mª Llanos, sobre la coordinación entre administraciones para afrontar los efectos de la dana y la reconstrucción de la provincia de Valencia.

Sus palabras han suscitado la crítica de PSPV y Compromís, principales grupos de la oposición, que han acusado a Mazón de "burlarse" de la situación de Palestina y de "falta de moral, empatía y humanidad". La oposición ha vuelto a pedir su dimisión este jueves en la sesión de control por la nefasta gestión de la DANA, pero él ha asegurado que va seguir y "seguir dando la cara".

Da la falta de empatía con los gazatíes ha hecho gala también el grupo juvenil del Partido Popular, Nuevas Generaciones, quienes se han burlado también de los 24 millones de ayuda en un post de X: "Gaza, municipio de la provincia de Valencia", han escrito.

Las bromas sobre caudales y ríos

Mazón, el mismo que gobernaba la Generalitat Valenciana durante la trágica DANA y cuya gestión ha sido más que puesta en duda, ha vuelto a errar con sus palabras al tirar de refrán equivocado solo un rato después.

El comentario se ha producido durante una intervención suya en una visita al Hospital La Fe: "Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero este Pisuerga viene con mucha agua, con un caudal atesorado y de mucho tiempo", ha afirmado Mazón. Mazón ha querido defende la gestión de la Sanidad valenciana y pretendía decir que aprovechaba su defensa para criticar que la "infrafinanciación" del sistema, pero el símil utilizado ha sido, cuando menos, erróneo.