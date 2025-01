El alto el fuego en Gaza, un acuerdo con cabos sueltos: "Netanyahu dijo que no sería el final de la guerra"

Acordados ya los puntos clave de esa primera fase del alto el fuego en Gaza entre Hamás e Israel, parece que solo queda esperar a su aprobación israelí. Pero los aliados más ultras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se lo van a poner fácil. Este mismo jueves han empezado sus presiones al Gobierno israelí para romper el acuerdo de tregua que entrará en vigor este domingo.

La profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Francisco de Vitoria (UFV), Sonia Sánchez, ha explicado en Al Rojo Vivo que Netanyahu "está intentando aplazar todo lo posible ese acuerdo". "Yo creo que para ganar tiempo y negociar con (el ministro de Finanzas, Bezalel) Smotrich y (Itamar) Ben Gvir", ha señalado.

La segunda y tercera fase estaban pensadas como los pasos hacia un fin permanente del conflicto, pero no para Israel. Yago Rodríguez, director de The Political Room, ha sostenido que el "propio Netanyahu ha afirmado que esta tregua no sería el final de la guerra tal como han anunciado los estadounidenses".

Lo cierto es que este acuerdo choca de frente con las justificaciones que daba Netanyahu a la agresión. "La cuestión es que el alto el fuego está secuestrado por el objetivo propio de la guerra que se puso Israel que es la victoria final", ha recordado Sonia Sánchez.

Aunque Hamás ha quedado debilitado, sigue teniendo capacidad para operar. Pero Israel tampoco quiere a la Autoridad Nacional Palestina para el mando de la Franja, como ha propuesto Estados Unidos. Ignacio Álvarez Ossorio, catedrático de Estudios Árabes de la UCM, ha señalado que ya surgen "dudas" solo en la primera fase y se pregunta: "¿Qué nos quedará por ver, por ejemplo cuando tenga que negociarse el estatus de la Franja?".

Y es que los israelíes no parecen dispuestos a abandonar Gaza del todo porque el compromiso final era una retirada completa de la Franja. Incluso con los rehenes, el eje vertebrador del acuerdo, hay pocas certezas. No se sabe si Hamás los tiene a todos localizados ni cuántos siguen vivos.