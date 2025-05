Alberto Burgueño, tercer ex alto cargo de Ayuso imputado por los 'protocolos de la vergüenza'

El ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, en una imagen de archivo.

Isabel Díaz Ayuso enfrenta una complicada situación tras la imputación de tres antiguos colaboradores en el caso de los 'protocolos de la vergüenza'. Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, junto con Antonio Burgueño, ex asesor sanitario, han sido citados a declarar el 26 de mayo. Se les acusa de un delito de discriminación en la asistencia sanitaria, relacionado con los protocolos que impidieron el traslado hospitalario de ancianos al inicio de la pandemia. Las penas podrían incluir entre seis meses y dos años de cárcel, además de inhabilitaciones de hasta cuatro años por su rol en estos protocolos.

Si a Isabel Díaz Ayuso no le hizo ninguna gracia conocer que dos de sus anteriores altos cargos, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, habían sido imputados tras la reapertura del caso conocido como los 'protocolos de la vergüenza', ahora ya son tres los imputados en la causa con la unión a los dos anteriores del ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño.

Este viernes, el director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los 'protocolos de la vergüenza', Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, que más tarde sustituyó a Mur, fueron imputados y citados a declarar el próximo lunes 26 de mayo al ser considerados los autores de los protocolos que bloquearon el traslado hospitalario de miles de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia, en busca de esclarecer si las muertes se pudieron evitar.

No obstante, había un tercer nombre entre los investigados que, por un error, no se incluyó en la nota de las asociaciones de familiares. Es el de Antonio Burgueño, ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid, que también declarará el próximo lunes (el mismo día, pero antes que Mur y Promingo) ante la jueza de Instrucción número 3 de Madrid, Isabel Durántez.

La imputación de los tres ha llegado gracias al cambio de estrategia legal tomado por las asociaciones de víctimas. Tanto a Burgueño como a Peromingo y Mur se les va a sentar en el juzgado acusados de un delito de discriminación en la asistencia sanitaria. Este delito lo que hace es perseguir a aquellos que niegan una prestación a la que se tiene derecho por cualquier razón, entre la que se encuentra la edad o su situación de enfermedad.

Por ello, los dos ex altos cargos de Ayuso se enfrentan a penas de entre seis meses y dos años de cárcel. Al haber sido cargos públicos, también podrían sufrir inhabilitaciones de hasta cuatro años si acaban siendo condenados por su participación en los denominados 'protocolos de la vergüenza'.