Tellado cree que "no ha llegado el momento" de decidir si Mazón será candidato a las próximas elecciones valencianas

Para el secretario general del PP, Miguel Tellado, aún "no ha llegado el momento" de decidir si el president valenciano, Carlos Mazón, será candidato en las próximas elecciones en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha asegurado uno de los 'pesos pesados' del PP después de que el president valenciano fuera increpado por familiares de víctimas de la DANA al grito de "rata cobarde" y "asesino" en el funeral de Estado que tuvo lugar el pasado miércoles. Sobre este momento de tensión que tuvo lugar frente a las principales autoridades del país, Tellado ha trasladado que comprende la "frustración" de las familias y que estas "tienen derecho a expresarse" y a hacerlo "contra los políticos" si consideran que "no se ha estado a la altura".

Aun así, considera que no es el momento de decidir si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, será candidato de cara a las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana. "Creo que no ha llegado el momento de tomar esa decisión y que cuando llegue lo comunicaremos con el máximo respeto a los valencianos", ha declarado este jueves en una entrevista en el programa de 'La linterna' de la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, al ser cuestionado expresamente por si ve a Mazón como el candidato de los 'populares' para las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana.

Así, ha defendido que el "compromiso" de la formación es "la reconstrucción de Valencia", una reconstrucción en la que deben "estar centrados" y en la que, en su opinión, "está trabajando la Generalitat Valenciana". "Hoy, desde el Partido Popular, lo que tenemos que mostrar es nuestra solidaridad, nuestra empatía total con las familias de las víctimas, con quienes lo han perdido todo", ha remarcado.

De esta manera, ha argumentado que, a su juicio, "ha habido dos comportamientos muy distintos", alegando que en la Generalitat Valenciana "se han asumido responsabilidades" y "se han hecho cambios en el gobierno". "Lo que no ha hecho Carlos Mazón es salir corriendo como han hecho otros y creo que eso le honra y que su única preocupación es la reconstrucción y atender a las víctimas", ha recalcado.

"Si uno compara las ayudas que han recibido de la Generalitat, su ejecución, que ronda un 60%, frente a las del Gobierno de España, que no llegan al 20%, se demuestra que se está trabajando para atender a quien lo ha perdido todo y a quien más lo necesita", ha sentenciado, reiterando que "las decisiones electorales" se tomarán "cuando se acerque el momento electoral".

