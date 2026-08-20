Suspenden la limpieza del Trampolín tras la vuelta a la playa de 500 personas que fueron desalojadas

Realojan a los migrantes de la playa del Trampolín de Ceuta a espacios temporales de acogida habilitados por el Gobierno

¿Qué ha pasado? Ceuta ha decidido suspender el dispositivo de limpieza desplegado en la playa del Trampolín "al no poder garantizarse la seguridad de los operarios". Los trabajos se reanudarán "cuando exista presencia policial que permita desarrollarlos con las debidas garantías de seguridad".

El operativo de limpieza en la playa del Trampolín en Ceuta fue suspendido tras el regreso de 500 personas, previamente trasladadas a espacios temporales de acogida, para recoger pertenencias personales. La Consejería de Medio Ambiente había comenzado a retirar residuos y materiales acumulados, pero la falta de seguridad obligó a interrumpir las labores, ya que no había presencia policial para proteger a los operarios. La limpieza no se reanudará hasta que se garanticen condiciones seguras. Este operativo se activó tras el desalojo de más de 1.800 migrantes, con el fin de restablecer las condiciones ambientales y de uso ciudadano.

El operativo de limpieza puesto en marcha este jueves en la playa ceutí del Trampolín tras el desalojo del asentamiento ha sido suspendido después de que 500 personas que habían sido trasladadas en la mañana de este jueves a espacios temporales de acogida regresaran al enclave, aparentemente para buscar o recoger pertenencias personales.

Los servicios de la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda habían comenzado a media mañana los trabajos para retirar los residuos, enseres, cañizos, cartones y otros materiales acumulados durante las últimas semanas de ocupación de la playa.

La vuelta de estas personas ha obligado a interrumpir las labores por motivos de seguridad ya que no hay presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el lugar que permita garantizar la integridad de los operarios y el normal desarrollo del dispositivo.

La ciudad autónoma ha señalado que los trabajos no podrán retomarse hasta que se den las condiciones necesarias para ejecutar el operativo con las debidas garantías de seguridad para los trabajadores encargados de la limpieza.

La paralización se produce pocas horas después del desalojo del Trampolín, en el que más de 1.800 migrantes fueron trasladados a pie y escoltados por la Policía Nacional hacia los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

La ciudad había activado el dispositivo de limpieza con el propósito de recuperar cuanto antes las condiciones ambientales, paisajísticas, de salubridad y uso ciudadano de este espacio litoral, ocupado desde la llegada masiva de personas a Ceuta registrada los pasados 30 y 31 de julio.

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