La desesperación de familiares que buscan a migrantes que desaparecieron durante la entrada masiva en Ceuta: "Queremos saber si está muerto"

Los detalles Uno de los desaparecidos es Ayoub, de 18 años, quien es ayudante de cocina. El joven quería llegar a España para tener una vida mejor. Ahora, su tía está haciendo todo lo posible para dar con él.

Ayoub, un joven marroquí de 18 años, desapareció tras intentar llegar a España el pasado 30 de julio, dejando a su familia en vilo. Su tía, desde Marruecos, expresa la desesperación familiar, ansiosos por cualquier noticia, buena o mala. Ayoub, ayudante de cocina y aspirante a chef, buscaba una vida mejor en España. Su caso refleja el de muchos otros migrantes desaparecidos, con cifras aún desconocidas. Familias desesperadas acuden a campamentos improvisados, como los gestionados por Karima y Ahmed, en busca de sus seres queridos. Mientras tanto, la incertidumbre y la esperanza persisten entre quienes esperan noticias.

Con 18 años, Ayoub decidió intentar llegar a España el pasado 30 de julio. Sin embargo, su familia no sabe nada de él desde entonces. "Queremos saber cualquier cosa, mala o buena", expresa su tía, quien nos atiende desde Marruecos y prefiere que no mostremos su rostro. "Lo han visto dentro de Ceuta, por eso estamos preocupados. No sabemos qué le ha pasado y queremos saber si está muerto", manifiesta.

Ella misma fue a Ceuta a buscar a su sobrino, quien es ayudante de cocina y está estudiando para ser cocinero. El joven quería llegar a España para "trabajar" y tener una vida mejor.

Sin embargo, la historia de Ayoub no es la única, sino que también es la de otros, aunque la cifra de desaparecidos se desconoce. Mientras, a los campamentos improvisados están llegando familiares que buscan a quienes decidieron migrar pero no se sabe dónde están.

Karima recibe a esos familiares en el asentamiento del que es encargada, mientras que Ahmed hace lo mismo en uno de los que se han formado en El Príncipe. "Han venido para ver si estaban las personas que están buscando, pero no han tenido suerte", lamenta el hombre.

Precisamente, en uno de esos asentamientos vive Salma. "Yo digo que estoy bien para tranquilizar a mi familia", reconoce, a pesar de que los recursos siguen siendo limitados.

Mientras, muchas familias siguen esperando a recibir una llamada, un mensaje o cualquier cosa que les permita seguir teniendo algo de esperanza.

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