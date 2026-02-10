Rodalies opera con afectaciones en todas las líneas tras la desconvocatoria de la huelga

Los andenes de Rodalies de la Estación de Francia, en Barcelona, en una foto de archivo.

El contexto Tras llegar a un acuerdo con Transportes, este pasado lunes por la tarde, los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf, desconvocaron la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Los Rodalies en Cataluña enfrentan problemas de servicio tras la desconvocatoria de una huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Los sindicatos CCOO, UGT y Semaf suspendieron la huelga tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente. El pacto incluye más de 25 compromisos, destacando un aumento del 50 % en el mantenimiento de infraestructuras y la incorporación de personal. Adif y Renfe incrementarán su gasto y personal hasta 2030. El Govern celebró la desconvocatoria, aunque anticipó dificultades al inicio del servicio.

Los Rodalies en Cataluña siguen dando problemas a los usuarios: este martes, los trenes operan con afectaciones en todas las líneas al inicio del servicio tras la desconvocatoria de la huelga en el sistema ferroviario por parte de los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf, después de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza.

La huelga estaba prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Tras un día de parón, estos tres sindicatos anunciaron este lunes por la tarde la desconvocatoria de la huelga activa después de la cuarta reunión celebrada con Transportes, que estaba pendiente de ratificar por los comités generales de empresa de Renfe y Adif.

El Govern celebró anoche esta desconvocatoria, aunque ya adelantó "dificultades" al inicio del servicio de este marte, como así ha pasado.

El acuerdo de Transportes con los sindicatos

El pacto de los sindicatos mayoritarios con el Ministerio de Transporte incorpora más de 25 compromisos, entre los que destaca un aumento del 50 % en el mantenimiento de la infraestructura, además de incorporaciones de personal y otras medidas de seguridad.

En cuanto a la inversión en mantenimiento, concretamente, Transportes ha aceptado incrementar un 15% el gasto ya presupuestado para este año, un gasto que aumentará en un 20% sobre lo ya previsto en años posteriores hasta 2030.

Por su lado, Adif y Adif Alta Velocidad (AV) incrementarán su gasto un 44 % desde los 435,6 millones de euros del año pasado hasta 629 millones en 2030. En el caso de Adif, el gasto en mantenimiento se irá incrementando desde 665,5 millones de euros en 2025 hasta 1.179 millones en 2030, lo que supondrá un 77 % más. Este año será de 861,1 millones, un 29 % más que en el ejercicio anterior.

Además, se ha pactado la creación de grupos de trabajo estables, coordinados por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), en los que participarán las organizaciones sindicales, Adif y las empresas ferroviarias.

Por otro lado, respecto al aumento de personal, Adif ha acordado incrementar en 2.400 las plazas de forma escalonada hasta 2030, lo que supondría unos 480 puestos nuevos al año. En paralelo, Renfe incorporará 1.200 contratos adicionales en estructura, conducción, intervención, estaciones, centros de gestión y mantenimiento, con el objetivo de reducir la carga asociada al error humano y mejorar la dotación de personal en trenes de media y larga distancia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.