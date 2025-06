Sumar ve en el acuerdo con la OTAN el "giro de 180 grados" que necesita el Gobierno: "Apunta a la dirección correcta"

España no incrementará su presupuesto de defensa al 5% del PIB, según lo acordado entre Pedro Sánchez y la OTAN. En su lugar, el gasto se mantendrá en el 2,1%. Yolanda Díaz, de Sumar, ha valorado este cambio como un "giro de 180 grados" necesario para la legislatura, destacando la importancia de priorizar la agenda social. Sánchez considera el acuerdo "muy positivo", evitando recortes significativos en áreas como educación y ayudas familiares. Además, aboga por un Ejército común europeo y una Unión Europea de Seguridad y Defensa. La decisión ha generado críticas de Donald Trump, quien insiste en que España debería aumentar sus aportaciones a la OTAN. Sánchez y Trump se encontrarán en la próxima cumbre de la OTAN en La Haya.

España no tendrá que invertir el 5% de su PIB a su presupuesto en defensa. Así lo ha acordado Pedro Sánchez con la OTAN. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en la que ha confirmado que el país gastará "ni más, ni menos" que el 2,1%. En Sumar, en palabras compartidas por Yolanda Díaz en 'Bluesky', ven esto como "un giro de 180 grados que la legislatura necesitaba".

Así se ha expresado la líder de la formación rosa vicepresidenta del Gobierno en la mencionada red social: "Dijimos que ni los recortes ni el rearme eran el camino. Dijimos que la legislatura necesitaba un giro de 180 grados".

"La negativa a cumplir con el aumento de gasto exigido por la OTAN apunta en la dirección correcta", afirma la ministra de Trabajo en el mensaje compartido en redes sociales.

En ese sentido, Yolanda Díaz ha expresado cuál es el camino que quieren recorrer en la legislatura dentro del Gobierno de coalición: "Seguiremos empujando para desplegar la agenda social que este país necesita".

Sánchez ve "muy positivo" el acuerdo

En su comparecencia desde la Moncloa, Pedro Sánchez ha valorado el acuerdo con la OTAN como algo "muy positivo" que permite a España "seguir sus compromisos sin tener que aumentar el gasto". Además, ha enumerado los recortes que habría en caso de pasar del 2% al 5%, cantidad que considera "desproporcionada", con un gasto total de 350.000 millones hasta 2035 que obligaría a aumentar en 3.000 euros la carga impositiva a los trabajadores, a eliminar las ayudas a la maternidad y la paternidad o a reducir a la mitad la inversión en educación.

"Para el Gobierno de España no tiene sentido comprometerse al 5%. Sería incumplir nuestra palabra y despilfarrar miles de millones de euros, algo que no nos haría estar más seguros ni ser mejores aliados", afirma un Sánchez que apuesta por "no gastar más, sino por gastar mejor".

Sánchez considera "fundamental" crear un Ejército común europeo y la creación de una Unión Europea de Seguridad y Defensa, en el marco de un contexto geopolítico "más belicoso y oscuro": "España no puede dar la espalda a esta realidad pero tampoco puede darla por buena. Hay que recordar al mundo que nunca hay ganadores en las guerras".

Trump y Sánchez, en La Haya

Todo llega tras el 'no' de Sánchez a aceptar un gasto militar del 5% como miembro de la OTAN, rechazo que provocó incluso la ira de Donald Trump, que no dudó en cargar contra España por sus "bajas aportaciones" a la alianza.

"La OTAN tendrá que lidiar con España. España ha pagado muy poco. Siempre lo ha hecho. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo que todos los demás tienen que pagar", criticó el presidente de Estados Unidos.

Pedro Sánchez y Donald Trump se verán las caras en la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya. Será la primera a la que acuda el republicano en el marco del segundo mandato.