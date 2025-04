Ya solo falta Mazón: Pradas también reconoció ante la jueza que el 112 colapsó durante la tarde de la DANA

Carlos Mazón ha mentido sobre la gestión del 112 durante la DANA del 29 de octubre, cuando murieron 228 personas. Mazón ha insistido repetidamente que el servicio no colapsó, pero la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, admitió ante la jueza que el 112 colapsó, con 19.800 llamadas no atendidas. Además, mensajes internos de Emergencias y testimonios de familiares también confirman el colapso. Los audios presentados en el juzgado revelan la angustia de afectados, como Dolores Ruiz, y demuestran que la Generalitat conocía la gravedad de la situación antes de emitir alertas.

Carlos Mazón está siendo cazado en sus continuas mentiras conforme avanza la investigación sobre lo que sucedió aquel fatídico 29 de octubre donde murieron 228 personas. ¿La última mentira de Mazón? Que el 112 no colapsó la tarde de la DANA. Algo que, en su declaración ante la jueza, si reconoció su exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas.

El primer gran mensaje el día después de la tragedia fue que el 112 no colapsó. "Ha habido un bulo que decía que el 112 se había caído. No se nos ha caído", aseguraba el president el 30 de octubre, tan solo 24 horas después de que la DANA azotara a la Comunitat Valenciana.

Pero Mazón no solo se quedó ahí. Desde entonces, siempre lo ha negado, una y otra vez. "Se dijo que el teléfono 112 había caído y no era cierto", indicó una vez más el 15 de noviembre.

Pero la declaración ante la jueza de su por entonces consellera, Salomé Pradas, vuelve a demostrar que Mazón miente. La exconsellera habló de 19.800 llamadas al 112 y admitió ante la jueza que el servicio colapsó y que no pudieron atender a algunas de esas llamadas.

Mientras la encargada de Emergencias en la DANA lo admite, Mazón lleva seis meses negándolo. Pero a Mazón no solo le desmonta la declaración de Salomé Pradas, también unos mensajes de Emilio Argüeso, 'exnúmero dos' de emergencias.

"Buenas noches, Emilio. Perdona que te envié esto. Es una situación angustiosa y como sabrás el 112 ha caído", le escribió Amparo López, Gestora de Emergencias del 112.

"Estamos pasando los avisos al 112, pero están saturados... Me he tenido que venir a la sala porque el 112 no admite llamadas, porque están saturados", insistía el mensaje.

Los familiares de fallecidos también han presentado a la jueza pruebas que confirman ese colapso, e incluso los propios trabajadores del 112 lo han reconocido.

Los audios del 112 que relatan la angustia de la familia de Dolores el día de la DANA

El caso de Dolores Ruiz es solo un ejemplo que a horas de que se mandase la alerta a la población y que el president Mazón llegase al Cecopi aquel 29 de octubre, los valencianos estaban con "el agua al cuello".

Dos horas antes de enviar la alerta a la población, parte de la provincia de Valencia estaba siendo arrasada por el agua. Así lo desvelan los audios del 112 de Emergencias de la Comunitat Valenciana que ha recibido el Juzgado número tres de Catarroja donde se lleva la causa que investiga la gestión de aquel catastrófico martes de hace ya casi cinco meses en la que más de 200 perdieron la vida. Entre ellas, el marido y los dos hijos de Dolores. Unos audios que, según destaca la jueza Nuria Ruiz Tobarra, "tienen una doble importancia".

Por un lado, "muestran el padecimiento que sufrió Dolores, a quien nadie alertó, pese a las circunstancias", mientras que por otro, "confirman que la Administración Autonómica [es decir, la Generalitat de Carlos Mazón], competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunitat Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva".