El 'exnúmero dos' de Emergencias en la DANA contraataca y pide a la jueza más imputaciones

Emilio Argüeso, exnúmero dos de Emergencias durante la DANA, ha solicitado a la jueza que investiga el caso que cite como investigados a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y a José Miguel Basset, exjefe de bomberos del Consorcio Provincial. Argüeso acusa a Polo de no informar sobre un email crucial durante la reunión del CECOPI que alertaba de una gran acumulación de agua en el barranco del Poyo, lo que resultó en 228 víctimas. También cuestiona a Basset por retirar patrullas de zonas afectadas. Además, pide la imputación de Inmaculada Piles y Aurora Roca por deficiencias en la comunicación durante la emergencia.

El 'exnúmero dos' de Emergencias en la DANA, Emilio Argüeso, ha crontraatacado y ha pedido a la jueza que instruye la causa de la DANA que cite a declarar como investigados al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y al ex inspector jefe de los bomberos del Consorcio Provincial, José Miguel Basset.

Argüeso pide la imputación de Miguel Polo porque considera que durante la reunión del CECOPI el día de la DANA no informó sobre el email de las 18:45 horas en el que se anunciaba una gran cantidad de agua del barranco del Poyo. Así, asegura que tampoco informó de cómo se estaba acumulando el agua en determinadas zonas de ese barranco que luego acabaron en tragedia y en 228 víctimas.

Además, el 'exnúmero dos' asegura también que tiene que explicar por qué entre las 16:30 y las 18:45 de la tarde no tuvo ninguna información ni se transmitió ningún dato desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Por otro lado, Argüeso ha pedido a la jueza la imputación de José Miguel Basset, jefe del Consorcio de bomberos de la provincia de Valencia para que explique por qué retiró a las patrullas de las zonas que se estaban viendo afectadas por esas riadas.

Pero Argüeso no solo se queda ahí y pide más imputaciones: a la jefa de coordinación del servicio de emergencias del 112, Inmaculada Piles, porque dice que no recibieron ningún tipo de información en el CECOPI; y también a la técnico responsable de la comunicación interna y externa del CECOPI, Aurora Roca, para que explique cómo fueron las comunicaciones y cómo iba llegando la información a esa reunión de urgencia.

Argüeso alertó a Pradas de que los barrancos se iban a desbordar

Como se conoció hace unos días, el día de la DANA, el por entonces 'número dos' de Emergencias alertó a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, de que la situación en Valencia cada vez era más insostenible. A las 14:45, Argüeso envío un mensaje a Pradas asegurando que los barrancos estaban a punto de desbordarse. "Jopé, si necesitas algo nos dices", respondió Pradas a Argüeso.

La jueza la responsabiliza de las decisiones tomadas aquel día, después de una declaración en la que buscó exculpar a Mazón y cargar las responsabilidades en los técnicos. Según dijo, el no notificar al president no fue porque estuviera ilocalizable, sino que todo fue debido a que los técnicos no se ponían de acuerdo. Por ello, todo se fue demorando.