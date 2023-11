Hasta 14 comunidades autónomas podrían beneficiarse de la condonación del 20% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) contemplado en el acuerdo alcanzado este jueves el PSOE y ERC, según el cual el Gobierno central condonará 15.000 millones de euros de los cerca de 72.000 millones que debe la Generalitat catalana.

El acuerdo suscrito entre ambas formaciones prevé que el Gobierno comenzará a tramitar una modificación legal que afectará a todas las comunidades autónomas de régimen común y que permitirá que el Estado asuma parte de la deuda autonómica.

Cataluña es la comunidad que más dinero debe actualmente del FLA (71.852 millones de euros).

Le siguen la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758 millones de euros).

Navarra y el País Vasco, por no pertenecer al régimen común, y la Comunidad de Madrid son las únicas autonomías que no pertenecen al Fondo de Liquidez Autonómico. No obstante, el texto abre la posibilidad a que también pueda "acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario".

El FLA es una línea de crédito que tiene como objetivo que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y que, así, no tengan que recurrir a los mercados para financiar su deuda. Se utiliza para financiar vencimientos de deuda o pago de facturas a proveedores que tengan las autonomías.

Bolaños acusa a las comunidades del PP de "lanzar bulos"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha acusado a las comunidades gobernadas por el PP de lanzar "bulos" con el pacto del PSOE y ERC para la condonación de parte de la deuda a Cataluña.

"Veo a los presidentes autonómicos del PP lanzando bulos del acuerdo con ERC", ha escrito el ministro en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha apuntado que el acuerdo con ERC para Cataluña asume una medida que es "extensible a todas las CCAA y servirá para facilitar su autonomía financiera". "Qué pena de PP, sin mentiras no son nada", ha reprochado.

Los presidentes autonómicos del Partido Popular han cargado contra la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña que recoge el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y han denunciado que la decisión "genera desigualdad" entre las comunidades, por lo que acudirán a los tribunales para defender sus intereses.