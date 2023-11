El acuerdo del PSOE con ERC para el apoyo de la investidura de Pedro Sánchez ya es oficial. Son tres las líneas en las que se basa este pacto, que pasan por unaley de amnistía, ya anunciada estos días, por el traspaso de Rodalies al Govern de Cataluña, y por la "mejora de recursos públicos" de la comunidad. Este último punto se traduce, como han explicado tanto el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, en que el Estado asumirá parte de la deuda autonómica catalana.

Félix Bolaños, en la rueda que ha ofrecido junto a Salvador Illa (PSC), ha explicado que esta medida servirá para "mejorar la situación financiera de Cataluña y por tanto la prestación de los servicios públicos". Gracias a ello, ha indicado el ministro de Presidencia, Cataluña podrá "volver a financiarse en los mercados". Pero este mecanismo, ha explicado, "será extensible al resto de comunidades autónomas, por el cual el Estado asume parte de la deuda autonómica".

Oriol Junqueras ha dado un paso más al poner cifra a la deuda que el Gobierno de España asumirá. El republicano ha asegurado que el PSOE se compromete a "asumir una parte del Fondo de Liquidez Autonómica " con una "reducción de 15.000 millones de euros".

Empresa pública mixta para Rodalies

Sobre el compromiso de trasladar al Govern catalán el servicio de Cercanías, tanto Félix Bolaños y Oriol Junqueras han avanzado que se creará una empresa pública mixta cuya presidencia será designada por Cataluña.

"Esa empresa tendrá un consejo de administración paritario entre la administración general del Estado y la Generalitat, y habrá un presidente que será designado por la Generalitat", ha especificado el ministro de Presidencia.

Junqueras ha explicado que la participación mayoritaria será del Govern, que además asume el "compromiso de aportar los recursos necesarios para la red", algo que considera que no será tarea fácil.

"Si se cumplen los acuerdos, es más fácil que la legislatura tenga continuidad"

Junqueras ha supeditado la continuidad de la legislatura al cumplimiento de lo ya acordado. Ha asegurado que "mientras haya continuidad en el cumplimiento de los acuerdos será más fácil que la legislatura tenga continuidad, y si no, pues no". "La continuidad dependerá de que esta voluntad de llegar a acuerdos se mantenga en la legislatura, si no, no será posible", ha insistido.

Pero antes de pensar en la continuidad de esta hipotética investidura, primero Pedro Sánchez tiene que ser investido presidente del Gobierno y para ello necesita también el apoyo de Junts. Un apoyo que no ha conseguido en la tarde de este jueves, cuando la cúpula del partido se ha reunido con Carles Puigdemont en Bruselas.

Según han confirmado a los periodistas allí presentes, el acuerdo, de llegar, no llegará hoy. Por el momento, se emplazan a seguir negociando y abren la puerta a que este viernes pueda formalizarse también un pacto, como ha ocurrido con ERC.