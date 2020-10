El coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que el cansancio social respecto a la pandemia podría hacer más difícil cumplir medidas "más duras": "Estamos todos muy cansados. La población ha estado con muchas medidas, durante muchos meses... y es fácil que cueste mucho implementar medidas duras".

Por eso, ha dicho, "para evitar que tengamos que aplicarlas es importante la implicación a título individual". Y es que, según el epidemiólogo, "en España no estamos evolucionando todo lo bien que nos gustaría, seguimos manteniendo una incidencia muy alta".

"Sabemos que hay una variabilidad importante entre comunidades, pero en los últimos días ha habido un incremento global mayor de lo que esperábamos. Seguimos en esa tendencia estable con ondulaciones, pero los últimos datos nos hacen dudar de si no podíamos estar subiendo en esa tendencia o realmente se va a mantener", ha explicado.

Lejos de la posibilidad de estabilización que barajaba Simón en las ruedas de prensa de la semana pasada, el epidemiólogo ha destacado que "no ha habido esa estabilización", sino que la curva está aumentando: "Es cierto que en España esta evolución está siendo más lenta, pero sí que es cierto que ahora podríamos estar en esa fase de aumento que hemos observado en Europa y tendríamos que valorarlo. Estabilizarlo está en manos de todos".

Contabilizando 58 territorios entre provincias y cada una de las islas de Canarias y Baleares, Simón ha afirmado que "tenemos 27 en los que la incidencia en los últimos 14 días se ha estabilizado o está descendiendo y en el resto hay un aumento": "Si incidimos en la incidencia en mayores de 65 años, solo en 22 territorios se está estabilizando o descendiendo, en el resto está creciendo".

A nivel global las tendencias tampoco son buenas, según ha explicado Simón, que ha asegurado que "está en nuestras manos no pasar a las mismas tendencias que están observando países europeos que comunican unos 30.000 casos diarios".

Sin embargo, el doctor ha puesto en valor que en esta segunda ola se esté detectando "un porcentaje muy elevado de los asintomáticos que se deberían detectar". Además, Simón ha asegurado que en la actualidad son los jóvenes de entre 15 y 19 años. "También se observa ese incremento en grupos más mayores, de 20 a 29 años, pero de forma menos aguda", ha explicado.

Descarta ampliar el estado de alarma en Madrid

El epidemiólogo ha destacado que "la evolución en Madrid va en la línea que esperábamos ahora mismo parece que las cosas van bien". Por eso, a pesar de que no es una decisión que le atañe a él, "la propuesta es que no hay intención de extender el Estado de Alarma por tanto no habrá confinamiento perimetral". Aun así, ha insistido, "habrá que ver la evolución".