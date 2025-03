El PP aún no ha elegido fecha para su congreso en Valencia donde se decidirá la renovación de Mazón

El Partido Popular aún no ha fijado la fecha para su próximo congreso en Valencia, donde se decidirá si Carlos Mazón sigue liderando la formación en la Comunidad Valenciana. Mazón enfrenta un examen crucial tras su gestión de la DANA, que causó 228 muertes, y con la imputación de Salomé Pradas en el proceso judicial. Además, ha pactado con Vox para los presupuestos, endureciendo su postura en migración y medioambiente, y destinando solo 14 millones de euros para los daños de la DANA. Recientemente, Mazón asistió a las Fallas sin anunciarlo y se reunió con familiares de las víctimas de la DANA, ofreciendo disculpas por la tardía respuesta.

El Partido Popular aún no tiene una fecha decidida para el próximo congreso del partido en Valencia, donde se decidirá si Carlos Mazón sigue siendo el líder, o no, de la formación en la Comunidad. Fuentes populares han asegurado que la fecha exacta del cónclave todavía no está clara después de que este sábado se difundiera que la reunión se celebraría el año que viene.

Y es que Carlos Mazón tiene un examen por delante. Uno, después de su gestión de la DANA y que, a priori, tiene que llegar en julio de este año. Al presidente valenciano le toca revalidar su liderato y su liderazgo al frente de la formación en uno de los grandes bastiones del PP.

Bastión que puede estar en entredicho por su gestión de la DANA. Por los sucesos del 29 de octubre. Por una riada, por unas inundaciones, en las que murieron 228 personas. En pleno proceso judicial, y con Salomé Pradas imputada en la causa que se investiga, a Mazón le toca lo que hace cuatro años superó con nota.

El 11 de abril, fecha clave

Porque así lo dicen los estatutos. Porque, después de convertirse en president en 2023, pasados cuatro años desde su elección como líder de la formación en 2021 tiene que volver a someterse a votación. Tiene que renovarse la presidencia del partido en la Comunitat Valenciana.

Todo, con la instrucción judicial de la jueza de Catarroja en curso. El día 11 de abril están citados, como investigados, Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de dicho departamento. Lo que digan en sede judicial puede afectar a la figura de Carlos Mazón.

Mazón compra el discurso de Vox para salvar su mandato

Carlos Mazón, por su parte, ha llegado a un pacto con la formación de ultraderecha Vox para los presupuestos. Para salvar su mandato en la Generalitat a costa de comprar los discursos de la organización de Abascal en materia, por ejemplo, de medioambiente y de migración. Ha endurecido su discurso en lo segundo, y en lo que respecta a lo primero se ha posicionado contra el Pacto Verde.

Además, se ha comprometido a retirar todas las ayudas a las ONG que dan soporte a los migrantes, y destinarán fondos para devolver a los menores a sus países de origen.

Y no solo eso. La Generalitat, que cifró en 18.000 millones los daños causados por la DANA, va a destinar este año tan solo 14 millones de euros.

A las Fallas 'por la puerta de atrás'

Sin anunciarlo en su agenda oficial, Mazón se presentó por primera vez en las Fallas. Lo intentó hacer por la puerta de atrás, pero fue cazado a su llegada para vivir la Cremà. Y, pese a las insistencias de Ana Pastor y de laSexta para justificar su ausencia, se limitó a explicar que estaba "trabajando".

También aseguró que las víctimas de la DANA tenían las puertas abiertas para hablar con él, pero no fue hasta el día siguiente de la Cremà, este jueves, cuando por primera vez atendió a algunos de los familiares de las víctimas. Eso sí, no los invitó, sino que les dejó pasar tras estar protestando a las puertas del Palau.

Ya dentro, y cinco meses después del temporal, les pidió perdón y les reconoció que la alerta del 29 de octubre llegó tarde. También les emplazó a una futura reunión que mantendrá con los afectados, aunque se trabajó menos la excusa por la que ha tardado tanto en atenderles. Según Mazón, no lo hizo antes porque no tenía sus teléfonos.