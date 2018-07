El PP, satisfecho con la declaración de Rita Barberá: "Ha sido muy valiente"

Rita Barberá ha roto su silencio y en el Partido Popular lo celebran. "Lo valoramos muy positivamente, ha sido una declaración muy valiente y estamos satisfechos con el contenido de su declaración", ha explicado Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del PP.

Según Génova, agradecen que haya hablado por fin. "A buenas horas", ha llegado a reconocer un alto dirigente popular, pero dejan a su criterio abandonar o no su cargo de senadora. "Tiene experiencia política de sobra y será ella quién tome la decisión", ha expresado Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.

Por su parte, Podemos responsabiliza a Barberá de todo lo ocurrido durante su mandato en el Ayuntamiento de Valencia y defiende que no debería ser senadora ni un minuto más. "Reiteramos la petición de dimisión y anunciamos una reforma legislativa para impedir que estas situaciones se puedan proteger", ha expresado Antonio Montiel, líder de Podemos en Valencia.

Una revisión de la ley de senadores que también quiere llevar a cabo el Partido Socialista valenciano, que confía plenamente en la justicia. "Rita Barberá no ha dimitido, pero no descartéis que dimita la semana que viene o la otra", ha dicho Manolo Mata, portavoz del PSPV.

Compromís va más lejos y pide al Partido Popular que se involucre. "Le pedimos a la señora Barberá y al Partido Popular es que tome las medidas necesarias para que esta mujer deje de ocupar un cargo de senadora representando al territorio de la Comunidad Valenciana", ha dicho Fran Ferri, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas.

Rita Barberá, de momento, sigue siendo senadora y según ha dicho, no se plantea dejar de serlo.