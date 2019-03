Sanidad retira un lote de Ibuprofeno oral de 150 ml, prescrito principalmente para niños

Las farmacias han recibido una carta para que no vendan un lote de botes de ibuprofeno. El ministerio de Sanidad acaba de lanzar una alerta para que se retiren los frascos de Ibuprofeno 'Kern Farma' de 15 mililitros, tienen que ser los del lote H05 con fecha de caducidad noviembre de 2016.



La retirada se debe, según explica el laboratorio, a que el número de levaduras detectadas supera los límites establecidos, aunque no tendrían por qué suponer un peligro para la salud. Elena Oller, farmacéutica, explica que "en este caso, es una clasificación de número 2, el número 3 sería el más grave y el 1 el menos. Sería un defecto medio".



Los farmacéuticos explican a los consumidores qué tienen que hacer con los botes. Este antiinflamatorio es uno de los más demandados por los españoles para combatir el dolor, aunque las dosis no deberían superar los 1.200 mg por día. Sanidad alertó de que superar esta cantidad se podría asociar a enfermedades cardiovasculares.



Debido a que el ibuprofeno oral de 15 ml se prescribe principalmente para niños, ha sido tema de conversación entre los padres.