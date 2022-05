El Ministerio de Sanidad busca los nexos y contactos que lleven al origen de los casos de viruela del mono en España. La clave está en cómo se movilizó el paciente cero.

Se estudian dos posibles focos, el de una sauna madrileña y el de la fiesta del orgullo gay de Maspalomas. Salud Pública investiga la relación entre ambos, valorando cuál ha sido la movilidad de los contactos de los contagios y tratando de encontrar nuevos caso.

Para ello son claves las fechas. El día 5 de mayo empezó la fiesta de Maspalomas, que duró diez días y que reunió a más de 80.000 personas de todo el mundo. Once días después, el 14 de mayo, la Agencia de Seguridad de Reino Unido lanzó la primera alerta europea, con dos casos confirmados de dos personas que no habían viajado a África pero que no se descarta que pudieran desplazarse dentro de Europa.

Tres días después, el 17 de mayo, la alerta se emite ya aquí en España con los primeros casos sospechosos. El período de incubación del virus es de seis a 16 días, por lo que el virus tarda días en dar la cara.

En nuestro país hay ya nueve comunidades que analizan muestras, en total 59 casos a la espera del resultado de microbiología. Mientras, los casos confirmados ascienden a 35, uno en Canarias y el resto en la Comunidad de Madrid.

Sanidad recuerda que todos los positivos evolucionan bien y que ante la sospecha de una posible infección se realice aislamiento domiciliario y se contacte con los servicios sanitarios.

Cómo actuar en caso de detectar síntomas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó en El Objetivo cuál es el protocolo a seguir en el caso de detectar los síntomas de esta enfermedad.

Ante manifestaciones como "erupciones cutáneas, dolores musculares, fiebre y otra sintomatología de esta índole" hay que estar vigilantes y se debería proceder de la siguiente manera:

"Contacto telefónico con el centro de salud, aislamiento en su domicilio, y evitar contacto físico con otras personas y con mascotas hasta que las erupciones cutáneas desaparezcan".