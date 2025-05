Sánchez saca la cara por Santos Cerdán ante un PP al que acusa de "difamar a personas honestas"

Santos Cerdán ya tiene el respaldo público de Pedro Sánchez. Un apoyo que el presidente del Gobierno ha explicitado en el Congreso a preguntas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles le ha instado a aclarar si avala o no la gestión del 'número tres' del PSOE, sobre quien la UCO de la Guardia Civil está ultimando un informe. El jefe del Ejecutivo, en respuesta, le ha acusado de "difamar a personas honestas".

Unas palabras que Sánchez ha pronunciado en el marco de la sesión de control, después de que trascendiera que los investigadores preparan un informe sobre la relación de Cerdán con la trama Koldo. El secretario de Organización de los socialistas, por su parte, ha reconocido que se interesó por obras en Navarra, pero niega cualquier delito, al igual que niega haber recibido regalos de coches por parte de la trama o haber recibido comisiones ilegales, como asegura Víctor de Aldama.

Precisamente durante la sesión en la Cámara Baja, el líder del PP ha aseverado que el Gobierno "está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos". Sánchez, por su parte, le ha replicado que él se puso al frente del PP "para tapar la corrupción de Ayuso" y ha acabado "gobernado desde un ático de Chamberí". "Para lo que hemos quedado, señor Feijóo, usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas", le ha recriminado.

En el Gobierno, en cualquier caso, dan por buenas las explicaciones de Cerdán y miran al PP. Fuentes gubernamentales consultadas por laSexta señalan que "cree el ladrón que todos son de su condición" y, aunque admiten que "en cualquier sitio puede haber alguien que haga cosas mal", insisten en que, hasta donde saben, "ha habido acusaciones gravísimas de Víctor de Aldama y nada".

El secretario de Organización del PSOE, dicen, es una "pieza fundamental" y al PP le gustaría que los socialistas estuvieran agobiados, pero no. Así, denuncian que esto es una muestra del "acoso y derribo" de los 'populares' porque no soportan que gobiernen. "Este nivel de hipérbole no es sostenible. El PP describe un universo paralelo", aseveran. Por otra parte, las mismas fuentes critican que se filtren informaciones sobre un informe de la UCO, del que, inciden, todo está "en condicional".