Sánchez reivindica una España plural el 12-O: "Llevamos nuestros derechos por bandera"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España).

¿Qué ha dicho? "Lo que nos une no es pensar todos igual, sino lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día", señala Sánchez en un vídeo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la diversidad de España en el Día de la Fiesta Nacional, felicitando a los españoles por llevar "nuestros derechos por bandera". En un vídeo compartido en la red social X, Sánchez aparece en los jardines del Palacio de la Moncloa, destacando que la diversidad y pluralidad del país son positivas. Subraya que lo que une a los españoles no es pensar igual, sino lo que se ha construido juntos. Sánchez defiende el derecho a opinar, estudiar, recibir atención sanitaria y amar libremente, afirmando que "en nuestros colores caben muchas cosas", incluyendo los derechos conquistados y los que aún están por lograr.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado una España muy diversa y plural el día que se celebra la Fiesta Nacional y ha felicitado a todos los españoles porque "llevamos nuestros derechos por bandera".

A través de la red social X Sánchez ha emitido un vídeo en el que se le ve paseando por los jardines del Palacio de la Moncloa, con las banderas de España y de la Unión Europea de fondo, y en el que señala que "hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque somos muy distintos. Y eso está bien".

"Lo que nos une no es pensar todos igual, sino lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día", señala mientras se muestran imágenes de la victoria de España en el Mundial de Fútbol y de otras deportes junto con fotografías de Cruz Roja en el mar, de pueblos, comidas y tradiciones españolas o de cuadros de Goya y Miró.

Sánchez reivindica "el derecho a opinar lo que quieras, a estudiar los estudios que quieras, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quiera y a envejecer con dignidad" y recalca que "en nuestros colores caben muchas cosas".

Con imágenes de manifestantes por la Educación pública, de movilizaciones por Madrid o sobre la atención sanitaria, el presidente del Gobierno afirma que "en nuestros colores caben muchas cosas, los derechos que hemos conquistado como sociedad y los que quedan por llegar". "Este 12 de octubre llevamos los derechos por bandera", recalca.

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