Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han presentado el proyecto de Presupuestos Generales de 2021 en un acto a las 9.00 horas de esta mañana en Moncloa pocas horas después de que se cerrara el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que ayer, durante la tarde, estuvo en el aire tras anunciar la formación morada que no estaban terminadas las negociaciones sobre el IMV y la regulación de los precios del alquiler.

Aunque será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que informe de los detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que va a aprobar el anteproyecto de Presupuestos, ambos han adelantado ya algunos detalles.

Iglesias, el Vicepresidente segundo, ha asegurado que hoy se inaugura una nueva época la política económica en España: "Deja atrás etapa de recortes y que pone a nuestra patria en la senda de la recuperación de derechos sociales y refuerzo de los servicios públicos".

Deja atrás etapa de recortes y que pone a nuestra patria en la senda de la recuperación de derechos sociales y refuerzo de los servicios públicos

"Hoy llevamos al Consejo de Ministros una propuesta de presupuestos que va suponer un refuerzo de la sanidad pública y de la investigación y desarrollo en España que pone 6.000 millones de euros al servicio de la transición ecológica y el impulso a las energía renovables", ha apuntado.

Pensiones, Impuestos y Empleo

Ha destacado el fortalecimiento de las políticas activas de empleo con 2.000 millones de euros adicionales y la actualización de las pensiones al IPC, y las no contributivas al doble del IPC. "Las prestaciones por desempleo están vinculadas a un índice que llevaba una década prácticamente sin actualizarse, y que ahora se actualiza"

También ha mencionado medidas de justicia fiscal, "para que los que más tengan aporten más, un primer paso para corregir desventaja fiscal. Subimos el impuesto de sociedades para los más grandes. Subimos un punto el impuesto de patrimonio para lo de más de 10 millones de euros, o tres puntos del IRPF para rentas de más de 200.000 euros, entre otras medidas, como la reducción de las desgravaciones para planes de pensiones privados" ".

A continuación ha intervenido Pedro Sánchez, que ha destacado que son unos Presupuestos "progresistas". "Tienen tres objetivos: reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis del coronavirus, garantizar un crecimiento económico sobre bases más sólidas, y fortalecer nuestro patrimonio común, nuestro Estado de Bienestar".

"Tras el durísimo golpe de la pandemia ,podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes o bien ponernos en pie y salir hacia delante con energía, estos presupuestos eligen el segundo camino, salir adelante con energía. estos presupuestos eligen el segundo camino. Reflejan la voluntad del gobierno de salir hacia delante con energía, recoge la mayor inversión pública de nuestra historia, en cifras 239.765 millones de euros, es decir un 10,3% más que los anteriores incluyendo el adelanto de los 27 mil millones de euros provenientes de los fondos de recuperación europeos", ha dicho el presidente.

Según ha explicado, las ayudas al comercio, turismo, a las pymes registran un aumento del 150%. Las partidas totales en vivienda se incrementan en más del 369%. "Destinaremos 3.064 millones de euros más a la sanidad, un 151,4% más. Una de las lecciones que debemos sacar es el robustecimiento de la sanidad pública", ha afirmado. También ha destacado la mayor inversión en educación, formación profesional e investigación.

"Son unos presupuestos inaplazables, indispensables y a nuestro juicio, unos presupuestos que nuestro país necesita", ha concluido Sánchez, que ahora tendrá que recabar el apoyo de los grupos para sacarlos adelante en el Congreso.

Son unos presupuestos inaplazables, indispensables, progresistas, lo que necesita nuestro país

"Toca remangarse y negociar con los grupos políticos para obtener una mayoría favorable a estos nuevos presupuestos, habrá que trabajar muchísimo pero creo que frente a las viejas recetas que dejamos atrás en España existe una mayoría plural que está llamada a transformar nuestra patria en un sentido progresista", ha dicho, por su parte, Iglesias.

IMV y alquiler

PSOE y Unidas Podemos han acordado hacer varias modificaciones en cuanto al Ingreso Mínimo Vital en cuanto a los requisitos para solicitarlo y recibir la prestación correspondiente:

· Tener en cuenta los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso para poder conceder el IMV. En estos momentos, esta medida solo se aplicaría hasta 2021. Con este acuerdo, esta posibilidad se hace permanente, con el objetivo de poder dar respuesta a las situaciones a la que se enfrentan muchas familias. Estas no tendrán que esperar a que acabe el año en el que han perdido sus ingresos para poder solicitar el IMV, sino que podrán hacerlo en cualquier momento del año.

· Se reduce de 3 a 2 los años de vida independiente que los menores de 30 años tienen que acreditar para tener derecho a esta prestación. Así, los jóvenes que lleven viviendo solos más de dos años podrán acceder a la ayuda si su situación económica empeora.

· Se establece la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos de los requisitos exigidos para acceder al IMV.

Por otro lado, se contempla una ley relacionada con la regulación de los precios del alquiler. Una propuesta que se recoge en el acuerdo del Gobierno de coalición. Ambas formaciones han acordado regular la contención de las rentas del alquiler en la Ley de Vivienda, que en estos momentos se encuentra en Información Pública Previa a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El objetivo de PSOE y Unidas Podemos es que la ley se lleve al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presente en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses. Para elaborar el texto contarán con el apoyo de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, sindicatos de inquilinos y agentes del sector. Quieren, además, que recoja los siguientes contenidos:

· Habilitar a las Comunidades Autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.

· Convalidar los avances de aquellas CCAA que tengan definido un sistema de Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.

· Articular mecanismos para estas áreas que podrán ser complementados por las Administraciones Locales, en coordinación con las administraciones autonómicas, las cuales podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionadocuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler.

Sin apoyos garantizados

Tanto el PSOE como Unidas Podemos, los socios del Ejecutivo de coalición, llevan meses manteniendo reuniones con distintos grupos políticos para conseguir su apoyo, pero a día de hoy no tiene asegurados ni siquiera los votos de los que facilitaron la investidura de Sánchez.

Tras conocerse que este martes va el anteproyecto al Consejo de Ministros, algunos, como Ciudadanos -que han estado participando en las negociaciones- han mostrado cierta sorpresa: "Parece que el Gobierno ha decidido en primer lugar llegar a un acuerdo, así que mañana nos enteraremos de los detalles", ha asegurado Edmundo Bal, el portavoz de la formación en el Congreso.

Pablo Casado, el líder del PP, también ha opinado en un acto en Madrid y ha enumerado sus propuestas: "Queremos que haya una bajada del impuesto de sociedades, por debajo del 20%. Eliminar el impuesto de sucesiones, muy importante para la empresa familiar y quitar el impuesto de actos jurídicos documentados". Ha asegurado que no conocen los presupuestos: "No dicen que los apoyemos, dicen que nos rindamos. Esto no es egoísmo partidista. No me hagan comulgar con más impuestos, más deuda, más déficit. No vamos a aceptar esas soluciones porque serían malas".

Tras la comparecencia de Sánchez e Iglesias para dar un avance del desglose de las cuentas, Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha indicado que "los presupuestos tienen un alto grado de cumplimiento con el acuerdo de la investidura". Si bien, cree que "hay mejoras en el ámbito de la dependencia y en infraestructuras hídricas y agricultura".

Por su parte, Gabriel Rufián ha valorado como "positivo" el acuerdo de la regulación de los alquileres, aunque cree que hay que "seguir presionando al Gobierno". Si bien, el diputado de Esquerra Republicana considera que este acuerdo nos acerca a "una salida correcta ante todo lo que se nos viene".