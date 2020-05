Votación de vértigo de una nueva prórroga de 15 días (hasta el 7 de junio) del estado de alarma, que esta vez llega con novedades al Congreso de los Diputados.

Así, el texto del decreto aprobado en el Consejo de Ministros, y que se someterá a votación este miércoles, contempla que aquellos territorios que culminen el plan de desescalada saldrán del estado de alarma. Por tanto, los ciudadanos de estos territorios ya no estarán sometidos a restricciones de movilidad y podrán desplazarse por todo el territorio nacional; incluso podrán acudir a zonas que aún estén en alguna de las fases de desescalada.

Los territorios que culminen las fases del plan de desescalada saldrán del estado de alarma.

Además, se amplía la cogobernanza. Es decir, según el texto aprobado, el Gobierno podrá acordar con cada CCAA la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones en cuanto a la libertad de circulación. En caso de acuerdo, estas medidas serán ostentadas por el presidente de una comunidad autónoma.

Apoyo de Cs; ERC, más cercanos al 'no'

El Gobierno propondrá en el Congreso esta nueva prórroga de 15 días del estado de alarma. Se aleja así de su intención inicial de una prórroga de un mes, argumentan desde el Ejecutivo que esta opción (la de otros 15 días) es la que mayor consenso suscita entre el resto de partidos.

La votación contará con el 'sí' de Ciudadanos tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la formación de Inés Arrimadas. Sin embargo, y pese al apoyo de Cs, el Ejecutivo no tiene asegurados los apoyos necesarios a esa nueva prórroga hasta el 7 de junio.

De momento, Sánchez solo tiene asegurado el 'sí' de Ciudadanos, CC, Teruel Existe y PRC.

Lejos quedan ya los 321 votos a favor que obtuvo el Gobierno de Sánchez en la primera votación del estado de alarma el pasado 25 de marzo. En esta ocasión, Sánchez solo tiene asegurado el 'sí' de Cs, CC, Teruel Existe y PRC. 168 'síes' si sumamos los del propio PSOE y Unidas Podemos. El voto de Nueva Canarias, afirman desde la formación, dependerá del discurso del presidente en el hemiciclo durante la sesión.

En contra se situarán PP, Vox, Foro Asturias, JxCAT y la CUP. "Que Vox se autoexcluya no es novedad. Que el PP se autoexcluya de cuestiones tan importantes como preservar la salud de los españoles es un hecho que llama la atención", señalaba la ministra Montero en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Por su parte, ERC critica que el Gobierno apueste de nuevo por Ciudadanos como socio y añaden "no querer entrar en un mercadeo". Así, ERC ha presentado enmiendas a la prórroga del estado de alarma y se mantiene a la espera de que el Gobierno elija: "O Esquerra o la derecha". En su propuesta, piden que "acabe el mando único" y "poner una fecha a la mesa de negociación", algo que podría hacer cambiar el sentido de voto de Ciudadanos.

Desde Bildu apuntan que ha habido contactos y conversaciones con el Ejecutivo durante estos días, aunque aún no han decidido el sentido de voto definitivo. No obstante, aseguran que la abstención de las últimas semanas no es segura.