El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que espera "convencer" a Francia sobre la posibilidad de incrementar las interconexiones gasistas con el país galo, en referencia al gasoducto MidCat, y también ha subrayado que el gas procedente de Argelia "está garantizado" a pesar de la "discordia" debido al Sáhara Occidental.

En una entrevista para Televisión Español, al ser preguntado sobre la oposición del Gobierno francés a la finalización del MidCat, el jefe del Ejecutivo ha resaltado que no se trata de una cuestión bilateral entre ambos países, sino que es una "cuestión europea" y que la posición de España es la de "ser solidarios" con los socios de la Unión Europea (UE) que más dependen del gas ruso, como Alemania, por ejemplo.

En esa línea, ha resaltado que el 10% del gas que se consume en Europa en estos momentos procede de España. En concreto, un 7% corresponde al que llega en forma de gas natural licuado (GNL) a través de metaneros desde Estados Unidos (EE.UU.) y el otro 3% corresponde al procedente de los gasoductos.

Además, ha insistido en que España cuenta con el 30% de la capacidad de regasificación de la UE y que debe utilizar esa infraestructura para apoyar al resto de los socios europeos. Asimismo, Sánchez ha asegurado que el suministro de gas procedente Argelia está asegurado debido a que el Gobierno del mismo ha dicho que "España es un socio fiable".

ha rehusado reconocer una división en el Gobierno por la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de crear una cesta de la compra de precios reducidos. En este sentido, ha asegurado que "el Gobierno está estudiando todas las variables para defender a la mayoría del país" y ha asegurado que es lo que está haciendo la vicepresidenta.

"Es necesario hacer una apelación a los agentes sociales y particularmente a los empresarios para que arrimen el hombro", ha aseverado el presidente en relación a la llamada de Díaz a la movilización para que los empresarios reduzcan sus beneficios y eviten una mayor subida de la inflación.

El presidente ha sido entrevistado el mismo día en el que terminaba el plazo dado por el Gobierno para que el CGPJ nombre a sus dos candidatos al CGPJ. Al ser preguntado sobre este hecho, Sánchez ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo en los próximos días después de que el sector conservador de la institución ha emplazado al bloque progresista a una reunión telemática para negociar sus nombres el viernes. Es decir, tres días después del plazo dado por el Ejecutivo este verano

En este sentido, ha aquejado la actitud de la oposición. "La decepción que yo tengo con el PP actual y anterior es una decepción de país. Yo he tenido momentos muy difíciles con Mariano Rajoy en el Gobierno como líder de la oposición, pero al igual que dije no a la corrupción dije sí a la defensa de la soberanía territorial cuando fue atacada en 2017. Yo ni he encontrado la corresponsabilidad en la pandemia ni ahora con la guerra", ha lamentado.