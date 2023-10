Cataluña es la gran piedra de toque para Pedro Sánchez si quiere lograr ser investido presidente del Gobierno de nuevo. Tras verse con el rey Felipe VI, el candidato socialista apuesta por una política de "generosidad", "compromiso" con el país" y "liderazgo", evitando hablar de una posible amnistía.

Donde sí que ha sido tajante ha sido a la hora de hablar de la celebración de un posible referéndum. "Es contrario a mi palabra y a mi acción", ha dicho tajante Sánchez, una posición que anticipa que no se va a mover en las próximas fechas.

Así, Sánchez dice 'no' a un referéndum de autodeterminación en Cataluña "no solo por compromiso y exigencia constitucional sino por una convicción política". El presidente del Gobierno en funciones cree que los ciudadanos catalanes quienen "pasar página de esta situación", además de vivir en un país "cohesionado" y no "fragmentado".

"Aspiro a conseguir la convivencia entre españoles. En 2018 tuve que hacerme cargo de una de las peores crisis territorial. No ha sido fácil porque no he contado con el principal partido de la oposición para ello. Para poder superar todo lo vivido, hemos dado pasos decididos a favor de esa concordia. He tomado decisiones difíciles muchas heredadas del PP. Cuando decidí los indultos pensaba en los beneficios en Cataluña para superar lo sucedido en 2017", ha recordado Sánchez, que insiste en que España ahora "está más unida que en el año 2018".

Como ha repetido en numerosas ocasiones, continuará con su "hoja de ruta", siempre bajo "el marco de la Constitución española". Sánchez apena a "la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias para traducir esa mayoría social en un gobierno de progreso".

Sin mencionar la amnistía, Sánchez sí ha reconocido que "un conflicto político debe defenderse en la política y no con otros actos". "Esa senda implica responsabilidad, compromiso y liderazgo, es a lo que tenemos que ser convocados todos aquellos que queremos resolver en una democracia un problema político como el que hemos sufrido", ha resaltado Sánchez, que tendrá en esas dos palabras, amnistía y referéndum, la clave para ser o no investido como presidente.