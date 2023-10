El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha desgranado este martes los pasos que dará en los próximos días y semanas para conformar un gobierno de coalición progresista con el que poner en marcha una nueva legislatura. Una hoja de ruta para la que se pondrá en contacto con "todas las formaciones políticas, a excepción de la ultraderecha". Como él mismo ha anticipado, en esa ronda también se reunirá con el Partido Popular: "Vamos a dirigirnos lógicamente al Partido Popular. No lo vamos a hacer lógicamente para recabar su apoyo".

"Sería algo que considero fuera de lugar, conociendo cuáles son sus posiciones políticas y las alianzas territoriales que está haciendo el PP de Feijóo", ha detallado Sánchez, quien también ha aseverado que no apelará a los diputados populares para reclamarles su apoyo en el debate de investidura: "No voy a apelar, como han hecho ellos las últimas semanas, a la peor de las corrupciones: el transfuguismo, porque es alterar el resultado de las urnas. No voy a pedir tránsfugas del PP que apoyen al Partido Socialista".

Eso sí, Sánchez tiene claro el objetivo de ese encuentro con la formación liderará por Núñez Feijóo: "Sí voy a dirigirme al PP para proponer algo que es de puro sentido común: que cumplan con las leyes y la Constitución". Esto es, en sus propias palabras: "Que desbloqueen el gobierno de los jueces y su renovación, que lleva cinco años bloqueado como consecuencia de la irresponsable actitud del Partido Popular". En este sentido, el líder del Ejecutivo en funciones también ha propuesto al PP "desterrar el insulto y la descalificación de la conversación y de la disputa política".

"Podemos discrepar sin deslegitimar al oponente. Podemos sostener posiciones opuestas sin perdernos el respeto. Y me propongo hacer todo lo posible para que así sea", ha indicado Sánchez, que ha matizado: "No pido nada que no hayamos practicado y que no estemos dispuestos a practicar de nuevo durante los próximos cuatro años. Solo pido que se respete la legitimidad del parlamento y que se cumpla con la Constitución. Nada extraño". Minutos antes de esta intervención, Feijóo esgrimía un discurso completamente distinto.

Según el líder del PP, Sánchez "parte de una derrota electoral clara", y ha ahondado en su crítica: "Hay una serie de negociaciones opacas que los españoles no conocemos, y no solo se exige la incorporación de una amalgama de partidos populistas de izquierda o extrema izquierda llamados 'Sumar', sino que también se exige la amalgama de partidos independentistas cuyo objetivo es la liquidación del régimen constitucional". Y ha añadido: "Si yo fuera Sánchez le habría pedido más tiempo al rey para tener más apoyos. Es una humillación que no te apoyen ni tus socios".