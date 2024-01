El presidente del Gobierno ha celebrado la aprobación de dos de los tres decretos que ha llevado a pleno el Gobierno este mismo miércoles. "Es un gran día para la mayoría social de este país. Hoy hemos debatido y aprobado la bonificación del transporte público para los estudiantes que mañana van a poder seguir beneficiándose; las familias y las empresas van a seguir beneficiándose de las rebajas de impuestos de la factura eléctrica y del gas", ha recordado.

Sánchez ha asegurado que la negociación no ha sido fácil. De hecho, Junts ha mantenido su 'no' hasta horas antes de la votación. Ha sido un acuerdo 'in extremis' el que ha permitido que salieran adelante dos de los tres reales decretos, al margen de la reforma del subsidio por desempleo que ha tirado el 'no' de Podemos. "Hemos tenido que trabajar duro, pero creo que bien está lo que bien acaba, y ha acabado con políticas que benefician a la mayoría social de este país".

Así, ha afeado el 'no' del PP: "Es sorprendente, porque si a cualquier ciudadano le preguntan hoy si está de acuerdo con revalorizar las pensiones con el IPC, la mayoría social diría que sí, da igual lo que vote. Yo quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han permitido que podamos convalidar esos decretos leyes y todo el reproche a los que anteponen los intereses partidistas a los intereses de la mayoría". "Es más, es bastante curioso ver cómo esta oposición destructiva considera que todo lo que es bueno para la mayoría social de este país es malo para ellos. Feijóo lo tiene fácil, que apruebe un decreto ley que es bueno para los pensionistas de este país. El PP ha vuelto a fallar a los jubilados y jubiladas de este país", ha zanjado.

"Este Gobierno no es la primera vez que revaloriza las pensiones conforme al IPC, pero siempre ha contado con el voto en contra de los mismos. Esta oposición destructiva. Creo que el sistema político español tiene un grave problema de ver cómo la derecha y la ultraderecha no tienen un proyecto de país. Su planteamiento es ilegalizar a aquel que no piensa como ellos, a mí eso me parece todo menos democrático. No van a contar con el PSOE para ilegalizar nada. En las democracias no se ilegaliza a aquellos que piensan de manera diferente", ha añadido.

Sobre el 'no' de Podemos al decreto impulsado por Yolanda Díaz, Sánchez ha recordado que "planteaba un aumento de la cobertura en la prestación por desempleo a muchos parados y paradas de nuestro país". Por este motivo, ha dicho, "el Gobierno volverá a plantear en las Cortes Generales una medida que nos parece justa y necesaria".

El presidente ha insistido, en la misma línea, en que "la legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares": "Somos un Gobierno humilde, laborioso, trabajador, dialogante, pero con capacidad de acuerdo. Lo dije durante las elecciones y lo mantengo, nosotros vamos a buscar para defeder a la mayoría social de este país votos hasta debajo de las piedras. Y eso es algo que los ciudadanos valoran", ha zanjado.