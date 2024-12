Sánchez asegura que presentarán los Presupuestos "sí o sí" y responde a Junts: "Voy a sudar la camiseta y más"

Pedro Sánchez está decidido a presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado "sí o sí", a pesar de las amenazas de Junts. Así lo ha aseverado el presidente del Gobierno este miércoles, después de que Míriam Nogueras, portavoz del partido independentista en el Congreso, haya cuestionado que los lleguen a negociar siquiera. Sánchez, sin embargo, asegura estar dispuesto a "sudar la camiseta y más" para sacar adelante las cuentas públicas.

En una entrevista con 'RNE', Nogueras apuntaba primero que ve "muy difícil o imposible" que haya Presupuestos. "Creo que no se van a negociar", vaticinaba, advirtiendo al Gobierno de que no pueden sentarse a hablar de Presupuestos "hasta que no se pague lo que se debe a los catalanes". Ya cara a cara con Sánchez durante la sesión de control, ha instado al Ejecutivo, literalmente, a que "muevan el culo" y "paguen lo que deben a los catalanes". Junts, ha insistido, "no va de farol".

Sin embargo, Sánchez, que en la Cámara Baja le ha prometido que cumplirá los acuerdos, prefiere quedarse con otras declaraciones de la dirigente independentista, que hace semanas afirmó que la relación con el Ejecutivo había mejorado. Así lo ha trasladado en una conversación informal con periodistas durante la copa de Navidad en el Palacio de la Moncloa, donde ha respondido sobre los Presupuestos. "Los vamos a presentar sí o sí", ha sentenciado, asegurando que están dispuestos a "sudar la camiseta y más".

Por el momento, no obstante, el Gobierno no está negociando aún esos Presupuestos, según ha indicado Sánchez, que ha señalado que "no estamos aún en esa fase".

El órdago de Puigdemont

El líder socialista también se ha referido durante ese corrillo con la prensa a la alianza de Junts y el PP, después de que independentistas y 'populares' se dieran la mano la víspera para promover una enmienda que tumbara el impuesto eléctrico. Un acercamiento que, a juicio de Sánchez, actúa en detrimento de Junts y, en el caso del PP, le abre un frente interno y, a la vez, otro con el partido catalán.

Unas declaraciones de Sánchez que llegan apenas unos días después de que Carles Puigdemont le lanzara un órdago, exigiéndole una cuestión de confianza que el Ejecutivo descarta plantear. El presidente del Gobierno, sin embargo, asegura que no lo ha entendido como un ultimátum, aunque cree que Puigdemont no entiende que los catalanes quieren pragmatismo. Los ciudadanos, dice, saben que la amenaza son PP y Vox.

Al ser preguntado acerca de cuándo llegará la foto con el líder independentista, Sánchez ha reconocido que, si bien no está en la agenda, es "un paso de coherencia". "Veremos cuándo se produce", ha deslizado, un año después de avanzar, en una cita idéntica a la de este miércoles, que esa imagen se produciría cuando se aprobara la ley de amnistía. Algo que, de momento, no ha ocurrido.