Sánchez anuncia la creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana para "coordinar" de manera "ordinaria y segura" la gestión migratoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación este martes del Plan de Integración y Ciudadanía

¿Qué ha dicho? Sánchez ha celebrado que el proceso para la regularización extraordinaria de migrantes puesta en marcha por el Ejecutivo ha recibido más de un millón de solicitudes. Para Sánchez, esta cifra demuestra que era una medida necesaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana para gestionar eficazmente la movilidad y preservar las competencias de seguridad. Durante la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sánchez destacó que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes, subrayando su necesidad. El plan, dotado con 500 millones de euros el primer año, incluye 4 ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030, como la estrategia de movilidad laboral y la apertura de vías legales y seguras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la creación de la Agencia Estatal de Movilidad Humana para ofrecer una gestión más efectiva, ordenada y eficaz de la gestión migratoria que preservará las competencias de seguridad.

Así lo ha asegurado este martes Sánchez en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía y de la campaña institucional '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país' en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), donde ha celebrado que el proceso para la regularización extraordinaria de migrantes puesta en marcha por el Ejecutivo ha recibido más de un millón de solicitudes. Para Sánchez, esta cifra demuestra que era una medida necesaria.

Respecto al Plan de Integración y Ciudadanía, Sánchez ha anunciado que estará dotado con 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es, precisamente, esta regularización para dar permiso de residencia y trabajo a quienes ya viven en España.

El jefe del Ejecutivo ha detallado otras medidas dentro del plan, compuesto por 4 ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030, como una estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales y seguras y la puesta en marcha de una agencia estatal de movilidad humana.

"La primera medida del plan es la propia regularización. Las más de un millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario hacerlo", ha asegurado Sánchez, quien ha hecho hincapié en que "la exclusión no da prioridad nacional a nadie, hace mas vulnerable a quienes llegan".

La regularización de migrantes supera el millón de solicitudes

Este martes, 30 de junio, finaliza el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, un tiempo que la plataforma impulsora de la medida 'Regularización Ya' y partidos como PSOE y Sumar ven insuficiente y han pedido prorrogar.

Los interesados han podido presentar sus peticiones desde el pasado 16 de abril pero muchos han encontrado dificultades para recabar la documentación necesaria. Los últimos datos, del pasado 15 de junio, revelaban que el Ejecutivo había recibido ya 900.000 solicitudes. Ahora se prevén que sean más de un millón.

En las primeras semanas, el principal escollo fue hacerse con el certificado de vulnerabilidad, necesario solo en algunos casos, pero esta traba fue superada a medida que más ONG se acreditaron para hacer el trámite y el gran problema que ha persistido para algunas nacionalidades como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia ha sido conseguir el certificado de antecedentes penales.

Ante este escenario, la plataforma 'Regularización Ya', una de las coordinadoras de la campaña que consiguió presentar más de 700.000 firmas en el Congreso pidiendo la medida en forma de Iniciativa Legislativa Popular, que acabó aprobándose en forma de real decreto, ha exigido en las últimas semanas una prórroga.

"No es un favor, es una obligación", ha revindicado en sus redes sociales esta plataforma, que cree que la Administración debe garantizar el acceso real al proceso con una ampliación de plazo dadas las trabas administrativas que "siguen dejando fuera" a miles migrantes que "cumplieron con todo lo que se les pidió".

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