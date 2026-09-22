Ayuso denuncia "manipulación en el censo" de Tres Cantos con mentiras: no ha crecido un 25% por la ley de nietos

¿Cómo funciona? El voto CERA en Tres Cantos, de los españoles que viven en el extranjero, no se ha incrementado desde la aprobación de la ley un 25%, sino un 21%. Es un porcentaje similar a horquillas anteriores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la ley de nietos, calificándola de "ilegal alteración del censo" y señalando a Tres Cantos por un supuesto aumento del 25% en el censo. Sin embargo, el voto CERA en Tres Cantos de españoles en el extranjero solo ha crecido un 21%, similar a cifras anteriores. No se observa un aumento significativo desde 2022, y el crecimiento sigue la tendencia poblacional. La Asociación Vecinal de Tres Cantos reconoce casos aislados, pero no una norma que afecte al censo. Además, el voto CERA no distingue a los nietos de exiliados y su aumento es acorde a la media nacional.

Hasta ahora, habíamos escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid criticar la ley de nietos al definirla como "una ilegal alteración del censo" o de "pucherazo". Pero este martes, Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más y ha puesto el foco en un municipio madrileño: Tres Cantos. Según Ayuso, con la ley de nietos se ha manipulado el censo del municipio de Tres Cantos, porque asegura que se ha disparado un 25%.

Sin embargo, el voto CERA en Tres Cantos, de los españoles que viven en el extranjero, no se ha incrementado desde la aprobación de la ley un 25%, sino un 21%. Es un porcentaje similar a horquillas anteriores.

Es más, no se aprecia un voto disparado desde 2022, ni que su peso sea relevante. O, en palabras de la portavoz del PSOE en Tres Cantos: "Ha ido creciendo de manera progresiva según el crecimiento poblacional".

Ayuso denuncia "manipulación en el censo" de Tres Cantos con mentiras

Desde la Asociación Vecinal de Tres Cantos reconocen haber conocido "algún caso", pero siendo siempre algo ocasional, no una norma que pueda afectar realmente al censo.

Además, hay que recordar que el voto CERA no distingue a los nietos de exiliados, por lo que, cuestionar su crecimiento por el año de creación de Tres Cantos no tiene sentido. Sin olvidar que "hay muchísima gente que se va a estudiar fuera o a trabajar fuera, que tienen ese vínculo con la ciudad y, por lo tanto, tienen ese derecho al voto", recuerdan los socialistas.

En cualquier caso, el porcentaje de incremento de estos votantes tricantinos va en línea con la media nacional.

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