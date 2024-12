Sale a la luz una foto inédita de Aldama junto a Ábalos en la zona noble de la sede del PSOE

Nuevos detalles sobre la relación del 'nexo corruptor' de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, y José Luis Ábalos, exministro de Transportes de Pedro Sánchez. Una imagen que ha publicado 'El Confidencial' revela que el empresario se reunió en la tercera planta de la sede del PSOE en Ferraz el pasado 29 de marzo de 2019 con el propio Ábalos y con enviados diplomáticos de Juan Guaidó. Además, de fondo también sale Koldo García.

Una imagen que desmonta el argumento que dio Ábalos ante el Tribunal Supremo cuando aseguró que prácticamente no conocía a Aldama y que era su exasesor, Koldo García, era que el que se relacionaba con el empresario.

Todo esto viene después de que laSexta publicara en exclusiva imágenes de Víctor de Aldama en la sede del PSOE durante la noche electoral de noviembre de 2019. En una secuencia, aparece la exministra de Educación Isabel Celáa acompañada de varias personas, y enfrente está el comisionista sentado tranquilo pero no muy contento. Esto se debe que Aldama no es precisamente socialista y él mismo lo reconoció esta semana en una entrevista en la COPE.

Por lo tanto, esta segunda imagen a la que ha tenido acceso 'El Confidencial' es la segunda prueba fehaciente de que Aldama y Ábalos se conocían y que el 'nexo corruptor' estuvo en la sede de Ferraz. Por su parte, Óscar Puente ha asegurado que no tiene ni idea de la imagen y que "acabo de ver la foto".

Fuentes socialistas, ha asegurado que esa fotografía y las circunstancias en las que se produjo la tienen que explicar los que aparecen en ella en el proceso judicial abierto. Además, han afirmado que "como partido ya tomamos medidas, y fueron drásticas".

Sobre si conocían el papel de Aldama con Guaidó y con Delcy, las mismas fuentes han respondido lo siguiente: "El papel que jugaba este hombre en esa foto lo tienen que explicar, está claro. Pero, yo no me fiaría mucho de lo que dice Aldama hasta que no lo pruebe. De momento ya tiene una querella puesta por parte del PSOE por acusaciones muy graves que no ha demostrado en sede judicial ni tampoco ha filtrado. La carga de la prueba la tiene él. Él debe demostrar las cosas que dice".

Por su parte, el Partido Popular no ha tardado en reaccionar a la fotografía asegurando a través de su cuenta de X que no va a tarde en aparecer una imagen de Aldama en el despacho de Sánchez: "Si el PSOE niega una vez más conocer a Aldama, no tardará en aparecer una foto suya en el despacho de Sánchez", ha asegurado la formación.

Ábalos defiende que no tiene "relación directa" con Aldama

José Luis Ábalos negó las acusaciones del empresario y comisionista Víctor de Aldama, que, según apuntó, "le han valido para salir de la cárcel" gracias "a un pacto de rebaja de condenas" con la Fiscalía.

En ese sentido, se quejó de que Aldama "prometiera pruebas" para salir de prisión, y "a las dos semanas se presenta con dos carpetas, unas fotocopias de los presupuestos generales del Estado y un contrato de compraventa" de un piso en Cádiz, con el que, según ha afirmado, le engañaron y nunca tuvo las llaves.

Sobre su relación con Aldama explicó que en los ministerios "entra mucha gente y muchas empresas pidiendo cosas", pero aclaró que nunca tuvo una "relación directa" con él. Ábalos explicó que confió en personas de las que nunca se tenía que haber fiado, en referencia a Koldo y Aldama.