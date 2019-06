ERC no bloqueará la investidura de Sánchez y cree que Podemos no puede exigir un gobierno de coalición

El PSOE ha cerrado su ronda de contactos con una reunión entre su portavoz, Adriana Lastra, y el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, que ha negado que su formación planee bloquear una investidura de Pedro Sánchez. "No venimos a bloquear nada, venimos a bloquear el 155 y actitudes represivas", ha asegurado.

"Venimos a hablar", ha añadido, advirtiendo de que ERC no tiene intención de dialogar con los socialistas "a través de titulares de prensa". "Para empezar a hablar hay que llamarse", ha deslizado.

En su comparecencia, Rufián se ha mostrado especialmente duro con Unidas Podemos, reiterando que, a su juicio, "es irresponsable y testosterónico hablar de unas nuevas generales". "Es una interpelación directa a Podemos", ha aclarado.

"Creo que tienen que hacer una reflexión interna", ha incidido el diputado de ERC,"los resultados electorales no dan tanto para pedir ministerios, sino para pedir explicaciones internamente".

"Eso de decir, como hace cuatro años, 'si no me das un ministerio se repiten generales', me parece irresponsable", ha reiterado, "creo que la gente está harta y quiere diálogo y entendimiento".