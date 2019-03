Rufián: "Aunque ganemos los del 'sí' por un 90% nos pedirán las siete bolas del dragón y sangre del unicornio"

INSISTE QUE SI HAY MOVILIZACIONES HABRÁ REFERÉNDUM

Desde el PP, el vicesecretario Fernando Martínez Maíllo, insiste en que no habrá referéndum en Cataluña y que el Gobierno no caerá en las provocaciones permanentes del independentismo. El diputado de ERC, Gabriel Rufián, mantiene que habrá urnas y movilización en la calle el 1 de octubre y que no hay un plan B.