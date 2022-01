El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles al Gobierno de coalición que su formación no dará el visto bueno a la reforma laboral "tal como está" y que no acepta compromisos de mejora para más adelante. Igualmente, ha cargado duramente contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntando que su partido "no negocia ni vota proyectos personales".

"No es manía, es memoria. Lo que no cerremos ahora no lo haremos más adelante", ha subrayado. "Esta reforma laboral ni tan solo es una reforma, es un maquillaje", ha dicho, tajante.

Por tanto, los republicanos votarán en contra si no hay cambios en la propuesta, ha afirmado Rufián, avisando de que por ahora "pinta regular". Además ha acusado al Gobierno de "chantaje" con la reforma laboral y ha dicho que es "mentira" que hayan estado negociando con ellos durante estas Navidades porque no han empezado a hacerlo hasta hace dos días, con el secretario de Estado de Empleo.

Ha cargado contra el Ejecutivo por enrocarse en no tocar ni una coma del decreto: "en mi pueblo no se llama negociación, se llama chantaje", ha subrayado al insistir en que el Gobierno les ha venido a decir que "esto son lentejas". ERC, ha asegurado el dirigente republicano, "no negocia ni vota proyectos personales" refiriéndose a Yolanda Díaz, de quien ha valorado su habilidad para incluir a los sindicatos y a la patronal, pero no entiende cómo este acuerdo se ha alcanzado sin hablarlo con las fuerzas parlamentarias.

Los republicanos catalanes han dejado claro que no pueden apoyar una reforma que "no dignifica" la indemnización por despido, que no dota de más medios a la inspección de trabajo ni de mecanismos para frenar los ERE "abusivos", que no recupera los salarios de tramitación y que no combate la precariedad ni hace prevalecer los convenios laborales autonómicos.

El Gobierno de coalición tiene quince días para atar los apoyos a la reforma, firmada por sindicatos y patronal, y, de momento, los socios de la investidura no están por la labor de ceder y darle el visto bueno.