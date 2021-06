El Partido Popular rompe con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada. El presidente del PP en la ciudad andaluza, Francisco Rodríguez, ha anunciado que los siete ediles que conforman actualmente el grupo popular van a renunciar a sus competencias "en la Secretaría General" del consistorio. Asimismo, abandonan el gobierno municipal de coalición que mantenían hasta ahora con Ciudadanos y que encabeza como alcalde Luis Salvador (Cs).

La razón, según ha expuesto el propio Rodríguez en una rueda de prensa convocada con carácter urgente, se debe a la negativa de Salvador a dimitir con el objetivo de favorecer la alternancia entre partidos al frente de la Alcaldía en lo que resta de legislatura, como pactaron ambas formaciones tras la celebración de las elecciones en 2019.

Así, Rodríguez ha acusado a Salvador de "atrincherarse" en el cargo y ha asegurado que una capital como Granada no merece a un alcalde "que actúa de espaldas a sus propios concejales". El líder popular en Granada ha denunciado que "no se puede gobernar una ciudad como Granada desde la soledad", y considera que su partido "ha sido muy paciente" con el alcalde naranja.

"Nos ha dejado muy claro que no se va, que no quiere. Tiene que darse cuenta de que no puede permanecer en el cargo", ha añadido durante su intervención Rodríguez, que se ha vuelto a dirigir a Salvador para indicar que "tiene que tener un poco de amor propio" y actuar en consecuencia: "Solo hay dos opciones: atrincherarse como está haciendo o convocar un pleno de investidura".

De momento, el alcalde ha mantenido su agenda y ha recibido al alumnado de segundo de Primaria del colegio Gómez Moreno en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. No obstante, su gabinete de prensa ya ha anunciado que celebrará una comparecencia especial a las 12:30 horas para aclarar los próximos movimientos de su Gobierno ante la crisis institucional anunciada por el PP.

La renuncia del PP al Gobierno municipal se da precisamente dos semanas después de que su expresidente, Sebastián Pérez, abandonara la formación y amenazara con apoyar una moción de censura a favor del PSOE si los populares no obligaban a Luis Salvador a que cediera su cargo a los populares: "Si el PP no encuentra los 14 votos, los encontraré yo". Pérez quiso recordar que tras los últimos comicios se selló un pacto con Ciudadanos para que, tras los dos primeros años de legislatura, hubiera un cambio de mando que debería darse este mismo mes de junio, pero que Salvador (Cs) de momento no cumple.

En la actualidad, Salvador gobierna la ciudad con cuatro de los 27 concejales que conforman el Ayuntamiento a razón del acuerdo que alcanzó al inicio de mandato con el PP, que obtuvo siete ediles en los últimos comicios, y la extrema derecha de Vox, que logró. Eso a pesar de que el PSOE fue la lista más votada, con una representación de diez concejales, mientras Unidas Podemos consiguió tres.