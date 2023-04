Enaam Mayara, miembro del Comité Ejecutivo del partido nacionalista marroquí Istiqlal (que forma parte del tripartito que encabeza el Gobierno marroquí), consideró a Ceuta y Melilla como dos ciudades "colonizadas" por España y llamó a recuperarlas a través de la "negociación". Mayara, que también es el presidente de la Cámara de Consejeros del Parlamento, dijo estas palabras en una velada organizada el viernes por la organización de las mujeres del Istiqlal sobre el tema 'un año después de la nueva etapa de las relaciones hispano-marroquíes: fundamentos y oportunidades'.

Según se pudo comprobar en un vídeo del encuentro publicado por Facebook, Mayara consideró que "la colonización española continúa en Ceuta y Melilla", al tiempo que afirmó que el Istiqlal "no dejó ni dejará de hablar de la colonización en estas dos ciudades y las posibles soluciones para recuperarlas". En su intervención, el responsable marroquí destacó que su partido confía en que Marruecos recuperará "un día a las dos ciudades ocupadas a través de la negociación sin recurrir al uso de las armas", y subrayó que las ambas ciudades "no serán objeto de chantaje", según recoge el diario electrónico "alyaoum24.com".

Por su parte, el portal "rue20.com" recogió las mismas palabras de Mayara y añadió que el presidente del Senado marroquí también hizo hincapié sobre la necesidad de que "hay que abrirse más a la sociedad civil y los partidos políticos españoles para acercar posturas en varios asuntos". El medio marroquí señaló que Mayara llamó a "apoyar a la comunidad marroquí en la sociedad española", y pidió a la comunidad marroquí que se integre en los partidos políticos españoles y participe en las elecciones "para contribuir a acercar las opiniones de los dos países y formar un lobby que ayude a defender todas las cuestiones relacionadas con la patria, Marruecos".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestado este lunes al presidente del Senado de Marruecos que el Gobierno de España no tiene nada que discutir sobre la españolidad de Ceuta y Melilla. "Con absoluta y total contundencia, Ceuta y Melilla son españolas; no hay más que discutir", ha dicho. "El Gobierno es claro, no hay debate en esta materia, no hay ninguna posibilidad de debate", ha insistido.

"Me siento muy ceutí y melillense porque me siento española", se ha limitado a contestar la ministra de Defensa, sin entrar a valorar las "declaraciones de cada uno" y recordando que ella misma ha visitado ambas ciudades. La recuperación de Ceuta y Melilla forma parte de los fundamentos del discurso del nacionalista Istiqlal desde su creación en 1944. El partido ocupó el tercer puesto en las últimas elecciones legislativas de 2021 y forma parte de la coalición gubernamental que integra al centrista Reagrupación Nacional de Independientes (RNI) y el liberal Partido Autenticidad y Modernidad (PAM).