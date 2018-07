Rivera sobre el PP y Podemos: "Intentan bloquear para que haya repetición de elecciones y repartirse las cartas"

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha pedido al Partido Popular y a Podemos que eliminen su "bloqueo" con el fin de conseguir un acuerdo de Gobierno que evite unas nuevas elecciones generales, en declaraciones frente a la caseta instalada por C's en la Rambla de Catalunña, con motivo de la Diada de Sant Jordi en Barcelona.

Rivera ha señalado que "la única solución viable" para alcanzar un acuerdo de Gobierno era constituir una mesa de negociación "a tres", con el PP, el PSOE y C's, pero los populares "no ha querido sentarse". "Me gustaría pensar que todo el mundo está intentando formar Gobierno, pero me temo que algunos están preparando ya las elecciones y poniendo palos en las ruedas", ha lamentado. Rivera ha pedido a PP y Podemos que "en vez de poner obstáculos", con la premisa de "cuanto peor, mejor", se esfuercen en conseguir "acuerdos en temas básicos".

Según el líder de la formación naranja, es mejor que haya "un Gobierno estable y sensato" que no "un desgobierno o un país bloqueado". "No quiero que España sea Grecia, ni por el modelo económico que defiende Podemos ni por el modelo de bloqueo que ha provocado hasta la fecha" el 'no' de Mariano Rajoy a un entendimiento con PSOE y C's.

Pese a estar "abierto" a un intento negociador de "última hora" para llegar un acuerdo, Rivera ha confirmado que "hoy por hoy no hay voluntad política" ni del PP ni de Podemos. Además, ha indicado que ambos partidos "intentan bloquear la legislatura" porque "quieren que haya repetición de elecciones" para que vuelvan a "repartirse las cartas".

Si finalmente hay nuevas elecciones generales, Rivera se ha mostrado convencido de que "los españoles tomarán buena nota de la actitud y las formas que han mantenido algunos". Sobre la alianza que están forjando Podemos e IU, ha destacado que la formación morada "ya no podrá volver a decir" que representan a la "nueva política".